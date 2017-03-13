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Новости за сегодня

Казахстан будет использовать площадку ООН для выработки совместных решений

 

Казахстан стремится использовать площадки крупнейших международных структур для выработки совместных подходов к решению проблем, в частности на территории Центральной Азии. Об этом сегодня в ходе правительственного часа в мажилисе сказал Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Как вы знаете, на международной арене наблюдается определенная риторика противостояния, например, между организациями трансатлантического и евразийского региона, - пояснил он. - Зачастую мы, к сожалению, видим, что используется членство в этой организации некоторых глобальных игроков для того, чтобы необоснованно подозревать эти организации в проведении той или иной политики, соответствующей интересам только их членов. На самом деле Казахстан, который является мостом между Европой и Азией старается чтобы трибуна ООН использовалась и ОДКБ, и НАТО, и ШОС, и ЕС, ОБСЕ и других крупнейших международных структур для того, чтобы были выработаны совместные подходы к решению проблем. В нашем случае речь идет о наших интересах в ЦА»

«Это мы сделали во время нашего председательства в ОБСЕ, делаем как члены СБ ООН сегодня, это мы делали в прошлых сезонах, когда мы выступали на открытых дебатах СБ ООН», - продолжил он.

В ходе своего выступления, министр также отменил, то предстоящий визит президента республики Узбекистан, назначенный на 22-23 марта демонстрирует единство государств региона.

«Визит президент Узбекистана, после которого состоятся еще визиты в Астану некоторых глав центрально азиатских государств, станет еще одним свидетельством того, что наши страны демонстрируют единство, перед вопросами транснационального характера, с которыми нам приходится сталкиваться» - заключил он.

 

Татьяна Ковалева

 

13 марта 2017, 13:43
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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