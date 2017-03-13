Алматинские полицейские приняли "эстафету против насилия" у областных коллег

Мероприятие планируется провести пройти под данным лозунгом во всех регионах республики и завершиться к началу Международной акции «16 дней без насилия в отношении женщин».

Полицейские Алматы приняли "эстафету против насилия" у областных коллег, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане стартовала акция «С любовью к женщине» , организованная МПС ДВД Алматинской области, с целью оказания юридической, психологической и социальной помощи женщинам с ограниченными возможностями, с привлечением общественных организаций. В церемонии старта и принятия эстафеты приняли участие представители ДВД Алматы и акимата Алматы.





«В рамках данной акции в Алматы, в честь празднования Международного женского дня был проведен благотворительный концерт для женщин, проживающих в Центре оказания специальных социальных услуг № 3. На мероприятии выступили солисты ансамбля «Сударушки», группы «АйЖан», группы «Лаулан» и трио Ансамбля ДВД Алматы. Благотворительную акцию поддержал Совет деловых женщин Алматы, которыми были организованы подарки для 167 женщин – постояльцев Центра. Также, в рамках мероприятия запланирован ряд других мероприятий, направленных на защиту женщин и оказание правовой и социальной помощи для социально-уязвимых слоев населения, с участием Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при аппарате акима города и неправительственных организаций. Далее эстафета будет передана в Южно-Казахстанскую область», - информировала старший инспектор подразделения по защите женщин от насилия Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Майя Токсанова.





Идея данной акции – воспитать уважительное отношение к женщинам, постоянно окружать их любовью и вниманием, защищать от любых форм насилия и обратить внимание общества на социальные и иные проблемы женщин, спешить делать добро каждый день. Мероприятие планируется провести пройти под данным лозунгом во всех регионах республики и завершиться к началу Международной акции «16 дней без насилия в отношении женщин».



