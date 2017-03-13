Генпрокурор встретился с Председателем Высшего Конституционного Суда Египта

Сегодня в Генеральной прокуратуре состоялась встреча Генерального Прокурора Жакипа Асанова с Председателем Высшего Конституционного Суда Египта господином Абдель Вахаб Абдель Разек.

Во время встречи Жакип Асанов рассказал об основных направлениях деятельности казахстанского надзорного органа и приоритетах - человек, его права и свободы, доверие граждан, общественное согласие, стабильность и безопасность страны.

Асанов Ж.К. поделился принимаемыми мерами по реализации наиболее важных задач по защите граждан, вовлечённых в уголовный процесс. Это оптимизация уголовного процесса и его перевод на цифровой формат.

Генеральный Прокурор Казахстана проинформировал господина Абдель Вахаб Абдель Разека о достижениях в сфере международного сотрудничества и перспективах.

В завершение Генеральный прокурор подчеркнул открытость казахстанской прокуратуры для конструктивного диалога по всем направлениям международно-правового сотрудничества и намеренность к расширению и углублению двусторонних отношений.

Также Асанов Ж.К. поблагодарил гостя за визит, пожелал приятного дальнейшего пребывания на казахстанской земле.