Абдрахманов: Мы планируем сохранить Алтая Абибуллаева в системе МИД
13 марта 2017, 13:59
«Согласно трудовому законодательству у нас нет никаких препятствии для того, чтобы рассматривать различные варианты трудоустройства Алтая Абибуллаева - пояснил министр иностранных дел РК.
Экс-посол Польши в Казахстане Алтай Абибуллаев продолжит работать в МИДе РК, если сам того захочет. Об этом сегодня в мажилисе рассказал глава ведомства Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Zakon.kz.
«Учитывая его опыт и вклад в работу внешнеполитического ведомства за последние 20 лет, мы планируем сохранить его в системе МИД, - озвучил позицию министерства Абдрахманов. - Во многом это будет зависеть от его решения. Согласно трудовому законодательству у нас нет никаких препятствии для того, чтобы рассматривать различные варианты трудоустройства Алтая Абибуллаева».
В своем комментарии министр сослался на решение комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции и по кадровому решению, который принял Глава государства. И напомнил, что речь идет о попытке вмешательства в коммерческую деятельность хозяйствующего субъекта. Обратил внимание, что было проведено досудебное расследование со стороны соответствующих правоохранительных органов, была рекомендация, данная в адрес комиссии при Президенте РК и решение Главы государства.
«Из этой ситуации мы делаем выводы, предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы подобных случаи в будущем не повторялись», - добавил он.
«В этой связи необходимо руководствоваться такими принципами, как тайна следствия, презумпция невиновности, а также чести и достоинства человека, вокруг которого сложилась такая история» - заключил Абдрахманов.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта khabar.kz
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