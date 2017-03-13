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Абдрахманов: Мы планируем сохранить Алтая Абибуллаева в системе МИД

13 марта 2017, 13:59

«Согласно трудовому законодательству у нас нет никаких препятствии для того, чтобы рассматривать различные варианты трудоустройства Алтая Абибуллаева - пояснил министр иностранных дел РК.


Экс-посол Польши в Казахстане Алтай Абибуллаев продолжит работать в МИДе РК, если сам того захочет. Об этом сегодня в мажилисе рассказал глава ведомства Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Учитывая его опыт и вклад в работу внешнеполитического ведомства за последние 20 лет, мы планируем сохранить его в системе МИД, - озвучил позицию министерства Абдрахманов. - Во многом это будет зависеть от его решения. Согласно трудовому законодательству у нас нет никаких препятствии для того, чтобы рассматривать различные варианты трудоустройства Алтая Абибуллаева».

В своем комментарии министр сослался на решение комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции и по кадровому решению, который принял Глава государства. И напомнил, что речь идет о попытке вмешательства в коммерческую деятельность хозяйствующего субъекта. Обратил внимание, что было проведено досудебное расследование со стороны соответствующих правоохранительных органов, была рекомендация, данная в адрес комиссии при Президенте РК и решение Главы государства.

«Из этой ситуации мы делаем выводы, предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы подобных случаи в будущем не повторялись», - добавил он.

«В этой связи необходимо руководствоваться такими принципами, как тайна следствия, презумпция невиновности, а также чести и достоинства человека, вокруг которого сложилась такая история» - заключил Абдрахманов.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта khabar.kz

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