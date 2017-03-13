В Семее женщина нечаянно зарезала мужа-скандалиста
13 марта 2017, 14:05
Экспертиза установила, что женщина не имела умысла нанести потерпевшему тяжкие телесные повреждения.
Женщина убила супруга, который, будучи пьяным, набросился на нее. Экспертиза установила, что женщина не имела умысла нанести потерпевшему тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщает YK-news.kz со ссылкой на материалы суда № 2 Семея.
59-летняя женщина на кухне резала продукты. К ней подошел пьяный муж и устроил скандал. Для начала он ударил жену по лицу, затем агрессивно дернул за одежду, при этом сам чуть не упал. В попытке удержать мужа от падения жена мгновенно обхватила его, не подумав, что в руке держит нож. Удар лезвием пришелся в спину. Женщина и ее дочь оказали пострадавшему первую помощь, однако медиков вызывать не стали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего".
В зале суда родственники погибшего сказали, что в последнее время мужчина часто прикладывался к бутылке, а в пьяном виде устраивал скандалы. Они простили подсудимую.
После ряда экспертиз было доказано, что женщина ударила мужа не намеренно — это была случайность. В связи с этим суд изменил статью обвинения. За причинение смерти по неосторожности вдову приговорили к двум годам ограничения свободы, но освободили от наказания по амнистии. Приговор пока не вступил в законную силу.
Фото: RuInformer.Com
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