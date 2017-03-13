В Семее женщина нечаянно зарезала мужа-скандалиста

Женщина убила супруга, который, будучи пьяным, набросился на нее. Экспертиза установила, что женщина не имела умысла нанести потерпевшему тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщает YK-news.kz со ссылкой на материалы суда № 2 Семея.





59-летняя женщина на кухне резала продукты. К ней подошел пьяный муж и устроил скандал. Для начала он ударил жену по лицу, затем агрессивно дернул за одежду, при этом сам чуть не упал. В попытке удержать мужа от падения жена мгновенно обхватила его, не подумав, что в руке держит нож. Удар лезвием пришелся в спину. Женщина и ее дочь оказали пострадавшему первую помощь, однако медиков вызывать не стали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего".





В зале суда родственники погибшего сказали, что в последнее время мужчина часто прикладывался к бутылке, а в пьяном виде устраивал скандалы. Они простили подсудимую.





После ряда экспертиз было доказано, что женщина ударила мужа не намеренно — это была случайность. В связи с этим суд изменил статью обвинения. За причинение смерти по неосторожности вдову приговорили к двум годам ограничения свободы, но освободили от наказания по амнистии. Приговор пока не вступил в законную силу.



