Фото 14-летних молодоженов из Жанаозена оказалось фейковым?

Фотография, на которой запечатлены якобы молодожены из Жанаозена, за несколько дней облетела множество социальных сетей. Надпись под фото гласит: «В Актау поженились дети 2003 года рождения». Однако эта информация не нашла подтверждения ни в одном компетентном органе Мангистауской области.





Ляззат Ахмедова, руководитель отдела РАГС (регистрация актов гражданского состояния) департамента юстиции МО, заявила, что подобный брак не мог быть зарегистрирован по закону.





"В исключительных случаях допускается регистрация брака в шестнадцать лет, но только с согласия и под ответственность опекунов или органов опеки и попечительства. Зарегистрировать четырнадцатилетних детей мы не имеем права ни при каких обстоятельствах. Я видела фотографию в социальных сетях, якобы несовершеннолетних молодоженов, но в нашем ведомстве никакой информации о них нет. Этот брак не был зарегистрирован в департаменте юстиции Мангистауской области", - сказала Лязат Ахмедова.





Главный имам Мангистауской области Смаиыл Сейтбеков отметил, что тоже видел фотографию с молодоженами, но по его информации жениху не менее двадцати лет, но никак не четырнадцать.





"По закону мы проводим свадебный обряд «никях» только для пар, зарегистрированных в ЗАГСе, молодожены не должны быть младше 16 лет. Поэтому могу точно сказать, что в мечете подобного обряда не проводилось. Все, что я знаю об этой паре, так это то, что жениху около двадцати лет. Об этом мне рассказала одна из прихожан", - сказал имам.





Никакой информации о паре нет и в органах опеки и попечительства при областном отделе образования. Там отметили, что пытаются собрать информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть факт бракосочетания детей.



