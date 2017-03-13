Газ пришел в город Жаркент

В рамках меморандума АО «КазТрансГаз» обеспечило строительство автоматической газораспределительной станции (АГРС) «Жаркент» мощностью 120 тыс. м3/час и газопровода-отвода от МГ «Казахстан-Китай» до АГРС.

Национальным оператором АО «КазТрансГаз» совместно с инвестиционным партнером ТОО «APL Construction» построены подводящий газопровод и автоматическая газораспределительная станция (АГРС) в городе Жаркент Алматинской области. На данном этапе началось подключение первых абонентов районного центра.









В рамках меморандума АО «КазТрансГаз» обеспечило строительство автоматической газораспределительной станции (АГРС) «Жаркент» мощностью 120 тыс. м3/час и газопровода-отвода от МГ «Казахстан-Китай» до АГРС. ТОО «APL Construction» обеспечило инвестирование средств в разработку проекта и строительство газораспределительных систем, а также подключению к ним потребителей. Такое сотрудничество, по заявлению сторон, является наиболее удачным в формате государственно-частного партнерства.









Принятые в эксплуатацию АГРС «Жаркент» и газопроводы предназначены для газоснабжения более 40 тысяч потребителей районного центра, 160 объектов промышленного и коммунально-бытового назначения. Теперь природный газ поступит и в специальную экономическую зону «Хоргос — Восточные ворота».





В перспективе реализуемые проекты позволят газифицировать Ушаралский, Шолакайский округ и другие населенные пункты Панфиловского района Алматинской области.









Ветеран-газовик, директор Алматинского филиала Республиканского Совета ветеранов газовой отрасли Султангали Имажанов отметил: «Приятно видеть радостные лица стариков и женщин, которые годами ждали газ. Это повышает социальное самочувствие и настроение граждан. В целом, проводимая работа со стороны КазТрансГаза по газификации областей наглядно показывает заботу государства о своих гражданах. Примером служит Жаркент - самый отдаленный от нефтегазовых месторождений населенный пункт, который сегодня получил газ, а вместе с ним и новый импульс развитию района. Безусловно, данный проект будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, промышленности, а значит, созданию новых рабочих мест».









Согласно Генеральной схемы газификации, планируется газифицировать 228 населенных пунктов Алматинской области, с численностью населения около 900 тысяч человек. Охват газификацией в регионе составит 41 %.





АО "КазТрансГаз" - национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения. В состав группы Компании АО «КазТрансГаз» входят добывающие, транспортирующие и реализующие газ и продукты его переработки предприятия и организации.



