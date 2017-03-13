Fitch поместило рейтинги Народного банка Казахстана в список Rating Watch «Негативный»

Fitch Ratings поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Народного банка Казахстана «BB» и его рейтинг устойчивости «bb» в список Rating Watch «Негативный». Также Fitch поместило долгосрочные РДЭ «CCC» Казкоммерцбанка («ККБ») в список Rating Watch «Развивающийся» и понизило рейтинг устойчивости банка с уровня «ccc» до «f», сообщает fitchratings.com.

Данные рейтинговые действия последовали за недавними заявлениями банков и властей Казахстана о потенциальном приобретении Народным банком Казахстана контролирующей доли в ККБ. Полный список рейтинговых действий приведен в конце этого сообщения. Более подробная информация о финансовых профилях банков до приобретения содержится в сообщении 'Fitch Downgrades Tsesnabank to 'B', Affirms 5 Other Kazakh Banks' («Fitch понизило рейтинг Цеснабанка до уровня «B» и подтвердило рейтинги пяти других казахских банков») от 20 декабря 2016 г. на сайте www.fitchratings.com.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ: РДЭ И РЕЙТИНГ УСТОЙЧИВОСТИ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА

Статус Rating Watch «Негативный» по рейтингам Народного банка Казахстана отражает возможное негативное влияние на капитализацию и качество активов банка в результате потенциального приобретения ККБ.

Fitch ожидает, что Народный банк Казахстана приобретет ККБ, только если последний сначала получит значительную прямую или косвенную финансовую поддержку. Национальный банк Республики Казахстан («НБРК») заявил, что такая поддержка, вероятно, будет оказана в форме приобретения проблемных активов ККБ АО «Фонд проблемных кредитов» («ФПК»). ККБ заявил, что такая поддержка должна обеспечить «покрытие возможных рисков, связанных с займом АО «БТА Банк» перед ККБ», который представляет собой основной риск на балансе ККБ и составлял 6 сумм основного капитала по методологии Fitch в конце 1 половины 2016 г.

Несмотря на ожидаемую поддержку, по мнению Fitch, имеется значительный риск, что проблемные активы ККБ могут быть переведены с баланса банка неполностью или не иметь адекватного резервирования до сделки. Высокопоставленные чиновники Казахстана недавно заявили о намерении предоставить 2 трлн. тенге в ФПК для последующей покупки проблемных активов, и из этой суммы уже предоставлены 1,1 трлн. тенге. При этом чистый риск на БТА был равен 2,4 трлн. тенге.

Капитализация Народного банка Казахстана может существенно ослабнуть в результате приобретения ККБ. Если консолидированный основной капитал по методологии Fitch у Народного банка Казахстана останется без изменений после сделки (то есть он заплатит за ККБ сумму, равную чистой стоимости активов после расчистки баланса ККБ) и его консолидированные взвешенные по риску активы повысятся на размер таких активов ККБ (за вычетом взвешенных по риску активов, связанных с риском по БТА), то основной капитал Народного банка Казахстана по методологии Fitch может сократиться с 19,5% (в конце 3 кв. 2016 г.) до 11,3%.

Потенциальные дополнительные потребности в резервировании по активам ККБ могут оказывать дополнительное давление на финансовую устойчивость Народного банка Казахстана, хотя, по мнению Fitch, она по-прежнему будет поддерживаться сильным генерированием капитала за счет прибыли. Прибыль до отчислений в резерв под обесценение кредитов (в годовом выражении) у Народного банка Казахстана находилась на высоком уровне в 7% от средних активов за 9 мес. 2016 г. Прибыль до отчислений под обесценение у ККБ (с корректировкой на начисленный, но не полученный в денежной форме процентный доход и прочие разовые статьи) была отрицательной за 9 мес. 2016 г., но должна стать положительной, если кредиты, предоставленные БТА, будут заменены активами, приносящими доход.

Fitch не ожидает какого-либо значительного негативного влияния сделки на сильный профиль фондирования и ликвидности Народного банка Казахстана. Какие-либо платежи денежными средствами за ККБ, вероятно, будут небольшими относительно запаса ликвидности у Народного банка Казахстана, и Fitch не ожидает, что выплаты по значительной части долга ККБ будут ускорены в результате какой-либо сделки приобретения. Консолидированный коэффициент кредиты/депозиты (исходя из устранения рисков по БТА) должен составить около 64% в сравнении с 79% на конец 3 кв. 2016 г. у Народного банка Казахстана.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ: РДЭ И РЕЙТИНГ УСТОЙЧИВОСТИ ККБ

Статус Rating Watch «Развивающийся» по долгосрочным РДЭ ККБ «CCC» отражает потенциал повышения рейтингов в результате приобретения организацией с более высоким рейтингом и ожидаемой расчистки кредитного портфеля и возможность понижения рейтингов до уровня «RD» (ограниченный дефолт), если какие-либо убытки будут переложены на приоритетных кредиторов в рамках восстановления финансовой устойчивости банка (власти не делали указаний на то, что такие убытки будут переложены). Рейтинги также могут быть понижены, если сделка не состоится и, как следствие, не будет реализован главный сценарий финансового восстановления ККБ, предлагаемый властями.

Понижение рейтинга устойчивости ККБ с уровня «ccc» до «f» отражает мнение Fitch, что банк испытывает финансовые трудности и требует внешней поддержки, чтобы разрешить проблему существенной нехватки капитала. По мнению Fitch, планируемая крупная продажа активов ФПК де-факто представляет собой признание казахстанскими властями масштабов проблем с качеством активов и финансовой устойчивостью ККБ. Fitch не понижало РДЭ ККБ после понижения рейтинга устойчивости, поскольку банк продолжает обслуживать свои обязательства и может получать внешнюю поддержку без перекладывания убытков на приоритетных кредиторов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ: РЕЙТИНГИ ПОДДЕРЖКИ И УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ ДОЛГОСРОЧНЫХ РДЭ

Подтверждение рейтинга поддержки Народного банка Казахстана «4» и уровня поддержки долгосрочного РДЭ «B» отражает исключительную системную значимость банка, но также историю перекладывания властями убытков на приоритетных кредиторов при разрешении ситуаций с проблемными банками.

Статус Rating Watch «Позитивный» по рейтингу устойчивости ККБ «5» отражает потенциал его повышения в случае приобретения ККБ банком с более высокими рейтингами. Статус Rating Watch «Позитивный» по уровню поддержки долгосрочного РДЭ «нет уровня поддержки» учитывает в качестве позитивного фактора планы предоставления банку существенной финансовой поддержки.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ: РЕЙТИНГИ ДОЛГА

Статусы Rating Watch по рейтингам долга банков соответствуют их долгосрочным РДЭ. Fitch поместило рейтинги срочного субординированного и бессрочного долга ККБ в список Rating Watch «Развивающийся» (а не понизило их в соответствии с рейтингом устойчивости), чтобы отразить неопределенность в отношении того, будут ли они абсорбировать убытки в рамках разрешения ситуации с банком.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ: ДОЧЕРНИЕ СТРУКТУРЫ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА

Статус Rating Watch «Негативный» по обусловленным поддержкой долгосрочным РДЭ и рейтингам поддержки дочерних структур Народного банка Казахстана - АО Halyk Finance (HF) и АО Халык Банк Грузия - соответствует статусу Rating Watch «Негативный» по рейтингам материнской структуры.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ

Fitch ожидает провести рейтинговые действия по Народному банку Казахстана, ККБ, HF и АО Халык Банк Грузия после завершения приобретения (или отказа от приобретения) и наличия достаточной информации о финансовых профилях структур после сделки. Принятие решений по статусам Rating Watch может занять более шести месяцев, хотя, насколько понимает Fitch, если стороны будут проводить планируемую сделку, они собираются завершить ее достаточно быстро.

Рейтинги Народного банка Казахстана и его дочерних структур могут быть понижены, если, по мнению Fitch, приобретение приведет к существенному ослаблению качества активов и/или капитализации банка. В то же время рейтинги могут быть подтверждены на существующих уровнях, если, по мнению Fitch, какое-либо ослабление качества активов или капитализации будет умеренным, или в случае отказа от сделки.

Рейтинги ККБ могут быть повышены до уровня, близкого к рейтингам Народного банка Казахстана, если он будет приобретен последним и если Fitch посчитает, что Народный банк Казахстана будет иметь сильную готовность поддерживать дочернюю структуру. Рейтинги ККБ могут быть понижены, если в рамках разрешения ситуации с банком произойдет перекладывание убытков на приоритетных кредиторов, или в случае отказа от сделки без предложения альтернативного сценария разрешения ситуации, который был бы благоприятным для кредиторов.

Проведенные рейтинговые действия:

Народный банк Казахстана

Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте «BВ» помещены в список Rating Watch «Негативный»

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «B»

Рейтинг устойчивости «bb» помещен в список Rating Watch «Негативный»

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «4»

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «B»

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга «BB» помещен в список Rating Watch «Негативный».

Казкоммерцбанк

Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте «CCC» помещены в список Rating Watch «Развивающийся»

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте «C» помещены в список Rating Watch «Развивающийся»

Рейтинг устойчивости понижен с уровня «ccc» до «f»

Рейтинг поддержки «5» помещен в список Rating Watch «Позитивный»

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ «нет уровня поддержки» помещен в список Rating Watch «Позитивный»

Приоритетный необеспеченный долг: долгосрочный рейтинг «CCC» помещен в список Rating Watch «Развивающийся», рейтинг возвратности активов «RR4»

Приоритетный необеспеченный долг: краткосрочный рейтинг «C» помещен в список Rating Watch «Развивающийся»

Рейтинг срочного субординированного долга «CC» помещен в список Rating Watch «Развивающийся», рейтинг возвратности активов «RR5»

Рейтинг бессрочного долга «C» помещен в список Rating Watch «Развивающийся», рейтинг возвратности активов «RR6».

АО Халык Банк Грузия

Долгосрочный РДЭ «BB-» помещен в список Rating Watch «Негативный»

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B»

Рейтинг поддержки «3» помещен в список Rating Watch «Негативный».

АО Halyk Finance

Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте «BВ» помещены в список Rating Watch «Негативный»

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «B»

Рейтинг поддержки «3» помещен в список Rating Watch «Негативный».