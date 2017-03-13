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Беспилотные авто станут оружием в «Форсаже 8»

13 марта 2017, 14:28

Мировая премьера состоится 12 апреля


Студия Universal опубликовала второй большой трейлер восьмой части кинофраншизы «Форсаж». В этом фильме Доминик Торетто в исполнении Вина Дизеля будет противостоять своим бывшим друзьям.

Судя по трехминутному ролику, главная злодейка, киберпреступница Сайфер, которую играет Шарлиз Терон, направить против главных героев множество автопилотируемых автомобилей. Действие картины развернется в Нью-Йорке, Исландии и на Кубе. На съемках были задействованы машины общей стоимостью свыше 17 миллионов долларов, в том числе – еще не представленный официально Dodge Challenger Demon и концепт Nissan IDX.

Первый трейлер нового фильма, который называется The Fate of the Furious, был обнародован в минувшем декабре. Мировая премьера состоится 12 апреля. За восьмым «Форсажем» выйдут девятый и десятый.


Текст: Александр Орехов
Фото: кадр из фильма

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