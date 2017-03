Беспилотные авто станут оружием в «Форсаже 8»

Студия Universal опубликовала второй большой трейлер восьмой части кинофраншизы «Форсаж». В этом фильме Доминик Торетто в исполнении Вина Дизеля будет противостоять своим бывшим друзьям.





Судя по трехминутному ролику, главная злодейка, киберпреступница Сайфер, которую играет Шарлиз Терон, направить против главных героев множество автопилотируемых автомобилей. Действие картины развернется в Нью-Йорке, Исландии и на Кубе. На съемках были задействованы машины общей стоимостью свыше 17 миллионов долларов, в том числе – еще не представленный официально Dodge Challenger Demon и концепт Nissan IDX.





Первый трейлер нового фильма, который называется The Fate of the Furious, был обнародован в минувшем декабре. Мировая премьера состоится 12 апреля. За восьмым «Форсажем» выйдут девятый и десятый.