 
Облачно
-1°

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 5%

Влажность: 85%

Давление: 704 мм рт. ст.

Ветер: северо-западный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

318.50

13 марта 

Курс НБРК

317.97

-

АЛМАТЫ

Покупка

317.50

Продажа

318.50

АСТАНА

Покупка

318.00

Продажа

318.70

Подробнее
341.00

13 марта 

Курс НБРК

337.40

-

АЛМАТЫ

Покупка

339.00

Продажа

341.00

АСТАНА

Покупка

339.00

Продажа

341.00

Подробнее
Новости за сегодня

Абдрахманов: Мы планируем сохранить Алтая Абибуллаева в системе МИД

 

Экс-посол Польши в Казахстане Алтай Абибуллаев продолжит работать в МИДе РК, если сам того захочет. Об этом сегодня в мажилисе рассказал глава ведомства Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Учитывая его опыт и вклад в работу внешнеполитического ведомства за последние 20 лет, мы планируем сохранить его в системе МИД, - озвучил позицию министерства Абдрахманов. - Во многом это будет зависеть от его решения. Согласно трудовому законодательству у нас нет никаких препятствии для того, чтобы рассматривать различные варианты трудоустройства Алтая Абибуллаева».

В своем комментарии министр сослался на решение комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции и по кадровому решению, который принял Глава государства. И напомнил, что речь идет о попытке вмешательства в коммерческую деятельность хозяйствующего субъекта. Обратил внимание, что было проведено досудебное расследование со стороны соответствующих правоохранительных органов, была рекомендация, данная в адрес комиссии при Президенте РК и решение Главы государства.

«Из этой ситуации мы делаем выводы, предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы подобных случаи в будущем не повторялись», - добавил он.

«В этой связи необходимо руководствоваться такими принципами, как тайна следствия, презумпция невиновности, а также чести и достоинства человека, вокруг которого сложилась такая история» - заключил Абдрахманов.

 

Татьяна Ковалева

 

13 марта 2017, 14:28
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код