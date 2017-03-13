Абдрахманов о бывших казахско-турецких лицеях: мы не допустим вмешательства

"Казахско-турецкие лицеи прошли процесс ребрендинга, они имеют новые названия. Они руководствуются в своей программе утвержденными в Казахстане учебными программами, и они находятся под руководством соответствующих местных исполнительных органов власти", — сказал глава МИД Кайрат Абдрахманов журналистам.





"Мы никакого вмешательства в деятельность образовательных учреждений, которые находятся в РК, не допустим", — добавил он.



