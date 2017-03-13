Абдрахманов о бывших казахско-турецких лицеях: мы не допустим вмешательства
13 марта 2017, 14:34
Глава казахстанского МИД заявил, что деятельность бывших казахско-турецких лицеев будет контролироваться только соответствующими властями Казахстана.
Министерство иностранных дел РК заявило о недопустимости вмешательства в деятельность казахстанских образовательных учреждений, в частности бывших казахско-турецких лицеев.
"Казахско-турецкие лицеи прошли процесс ребрендинга, они имеют новые названия. Они руководствуются в своей программе утвержденными в Казахстане учебными программами, и они находятся под руководством соответствующих местных исполнительных органов власти", — сказал глава МИД Кайрат Абдрахманов журналистам.
"Мы никакого вмешательства в деятельность образовательных учреждений, которые находятся в РК, не допустим", — добавил он.
По информации казахстанских СМИ, посол Турции в Казахстане Невзат Уянык заявил, что казахско-турецкие лицеи не имеют никакого отношения к властям Турции. Он якобы заявил, что официальная Анкара намерена "избавляться от них" и "защищаться от тех, кто наносит вред репутации Турции". По его словам, лицеи в скором времени полностью перейдут под руководство министерства национального образования Турции.
В ответ на это Минобразования Казахстана официально опроверг саму возможность подобной меры. КТЛ были преобразованы в "Білім-инновация лицейі" (Образовательно-инновационные лицеи) и работают по стандартам казахстанского образования, заявили в ведомстве. Позже турецкие дипломаты распространили в СМИ заявление, в котором сообщили, что имел место неверный перевод интервью посла. В заявлении отмечается, что "посол не выражал мнения относительно казахско-турецких лицеев, и что ситуация возникла вследствие ошибки переводчика".
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта camonitor.kz
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