Директор Кайрата Нуртаса прокомментировала исчезновение шубы поклонницы в Павлодаре
13 марта 2017, 14:39
"Певец ни шуб ни бриллиантов женщине покупать не будет", - сказала она.
Директор известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса Лаура Бекболаткызы прокомментировала исчезновение норковой шубы зрительницы в Павлодаре во время 8-мартовского концерта.
После концерта Нуртаса 8 марта в ГДК имени Естая, павлодарка Алмагуль Байдельдинова вместо своей норковой шубы получила из гардероба искусственную. Она пожаловалась в соцсетях, что купила шубу в кредит два года назад за 315 тысяч тенге.
"Откуда может знать Кайрат куда делась шуба его поклонницы во время концерта? Если мы купим норковую шубу павлодарке, то и в других городах начнут появляться "пострадавшие", которые скажут, что потеряли айфоны, бриллианты и прочее. Поэтому никому он нечего покупать не будет", - сказала директор певца Лаура Бекболаткызы.
Между тем, руководство ГДК считает, что в потере шубы виновна в первую очередь сама ее хозяйка, которая вместе с другими зрителями торопила гардеробщицу, сунула ей номерок, несмотря на то, что в это время у служащей уже было в руках несколько других номерков, а затем отвлеклась, и не заметила, как ее шубу уносит другая женщина.
Пострадавшая написала заявление в полицию. Судя по записям с камеры видеонаблюдения, в норковой шубе, принадлежащей Алмагуль Байденльдиновой ушла женщина 50 - 55 лет.
Источник: Pavlodarnews.kz
Фото: TVK-UKO.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848492-ed14cbb4abb0a6b81aa76108fee8ca06
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...