Директор Кайрата Нуртаса прокомментировала исчезновение шубы поклонницы в Павлодаре

"Откуда может знать Кайрат куда делась шуба его поклонницы во время концерта? Если мы купим норковую шубу павлодарке, то и в других городах начнут появляться "пострадавшие", которые скажут, что потеряли айфоны, бриллианты и прочее. Поэтому никому он нечего покупать не будет", - сказала директор певца Лаура Бекболаткызы.

Между тем, руководство ГДК считает, что в потере шубы виновна в первую очередь сама ее хозяйка, которая вместе с другими зрителями торопила гардеробщицу, сунула ей номерок, несмотря на то, что в это время у служащей уже было в руках несколько других номерков, а затем отвлеклась, и не заметила, как ее шубу уносит другая женщина.



