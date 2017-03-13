Бонус с шестью нулями
13 марта 2017, 14:55
Начальник отдела продаж Касымов Арман, презентовал будущий проект «Сатти Жол».
С 1 декабря по 13 января компания проводила акцию «Купи квартиру и выиграй миллион»! Данная акция действовала на объект «Коркем Tower».
И вот 4 марта состоялся долгожданный розыгрыш.
Начальник отдела продаж Касымов Арман, презентовал будущий проект «Сатти Жол», начало строительства, которого планируется на апрель месяц.
Вот и долгожданный розыгрыш: На столе конверты, один из них тот самый счастливый. Из зала вышла самая маленькая гостья, и перед всеми размешала конверты, позже организаторы пригласили из зала самого пожилого участника, который также участвовал в розыгрыше как и все остальные. Его мы попросили в любом порядке разложить конверты. И вот когда все действия происходили на глазах наших участников, ведущий приглашаем по одному участнику, чтобы тот выбрал свой конверт. В самый последний момент, когда конверты все разобрали, и остался только 1, приходит опоздавший участник, и без выбора уже забирает то что осталось. Барабанная дробь, звуки фанфар, и все участники одновременно вскрывают свои конверты. Мало кто мог поверить, но тот счастливый конверт попался именно опоздавшему участнику!
Шадет Саяхат подумала, что это шутка, ведь она пришла в последний момент и взяла то что осталось. «ВО первых извините что я опоздала, и пришлось меня ждать. Большое спасибо, я даже не думала, до сих пор не верю если честно», больше Саяхат не смогла говорить так как эмоции переполняли ее. Слово передали ее супругу Байдалину Ердену : «Благодарим компания «Стройкласс», это наше первое вложение, и вот плюс к этому такой замечательный бонус, мы очень рады, и думаем это наша не последняя покупка квартиры».
СТРОЙКЛАСС-ДЕЛАЕМ МЕЧТУ ДОСТУПНОЙ!
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848493-09403509dca3a3c449b66e7e6e119bfb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...