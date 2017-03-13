Бонус с шестью нулями

С 1 декабря по 13 января компания проводила акцию «Купи квартиру и выиграй миллион»! Данная акция действовала на объект «Коркем Tower».





И вот 4 марта состоялся долгожданный розыгрыш.





Начальник отдела продаж Касымов Арман, презентовал будущий проект «Сатти Жол», начало строительства, которого планируется на апрель месяц.





Вот и долгожданный розыгрыш: На столе конверты, один из них тот самый счастливый. Из зала вышла самая маленькая гостья, и перед всеми размешала конверты, позже организаторы пригласили из зала самого пожилого участника, который также участвовал в розыгрыше как и все остальные. Его мы попросили в любом порядке разложить конверты. И вот когда все действия происходили на глазах наших участников, ведущий приглашаем по одному участнику, чтобы тот выбрал свой конверт. В самый последний момент, когда конверты все разобрали, и остался только 1, приходит опоздавший участник, и без выбора уже забирает то что осталось. Барабанная дробь, звуки фанфар, и все участники одновременно вскрывают свои конверты. Мало кто мог поверить, но тот счастливый конверт попался именно опоздавшему участнику!





Шадет Саяхат подумала, что это шутка, ведь она пришла в последний момент и взяла то что осталось. «ВО первых извините что я опоздала, и пришлось меня ждать. Большое спасибо, я даже не думала, до сих пор не верю если честно», больше Саяхат не смогла говорить так как эмоции переполняли ее. Слово передали ее супругу Байдалину Ердену : «Благодарим компания «Стройкласс», это наше первое вложение, и вот плюс к этому такой замечательный бонус, мы очень рады, и думаем это наша не последняя покупка квартиры».





СТРОЙКЛАСС-ДЕЛАЕМ МЕЧТУ ДОСТУПНОЙ!















