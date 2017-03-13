Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Британии появился министр по борьбе с подрывной деятельностью

13 марта 2017, 15:00

Тереза Мэй считает, что Россия якобы может вмешаться в британские выборы


Министра по борьбе с подрывной деятельностью для предотвращения возможных кибератак на следующих выборах в Великобритании назначила Тереза Мэй, передает Вести.ру.

Премьер-министр Великобритании подчеркнула, что он будет защищать целостность демократической жизни Великобритании. Новым министром стал Бен Гаммер.

Премьер Британии пошла на такой шаг под влиянием истерии, которую распространили представители Демократической партии США, пытаясь объяснить поражение своего кандидата Хиллари Клинтон Дональду Трампу на президентских выборах в США.

После этого Тереза Мэй считает, что Россия якобы может вмешаться в британские выборы, с помощью сфабрикованных новостей "дестабилизировать демократию".

При этом, как отмечает ТАСС, глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон признал, что Великобритания не располагает доказательствами причастности России к хакерским атакам для подрыва демократического процесса в странах Запада. Так что новому британскому министру Бену Гаммеру предстоит сложное дело: ему придется бороться не с реальной угрозой, а с химерами.

Фото: EPA

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...