Тереза Мэй считает, что Россия якобы может вмешаться в британские выборы

Министра по борьбе с подрывной деятельностью для предотвращения возможных кибератак на следующих выборах в Великобритании назначила Тереза Мэй , передает , передает Вести.ру





Премьер-министр Великобритании подчеркнула, что он будет защищать целостность демократической жизни Великобритании. Новым министром стал Бен Гаммер.





Премьер Британии пошла на такой шаг под влиянием истерии, которую распространили представители Демократической партии США, пытаясь объяснить поражение своего кандидата Хиллари Клинтон Дональду Трампу на президентских выборах в США.





После этого Тереза Мэй считает, что Россия якобы может вмешаться в британские выборы, с помощью сфабрикованных новостей "дестабилизировать демократию".





При этом, как отмечает ТАСС, глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон признал, что Великобритания не располагает доказательствами причастности России к хакерским атакам для подрыва демократического процесса в странах Запада. Так что новому британскому министру Бену Гаммеру предстоит сложное дело: ему придется бороться не с реальной угрозой, а с химерами.



