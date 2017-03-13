Главные приоритеты - качество следствия и доверие граждан

Улугбек Патсаев,

начальник Департамента

специальных прокуроров

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

государственный советник юстиции 3 класса

В истекшем году Департаментом специальных прокуроров Генеральной прокуратуры проведена большая и результативная работа, направленная на качественное и объективное расследование уголовных дел. Приоритетными категориями дел, как и прежде, стали должностные преступления, в том числе пытки, а также расследование особо важных и резонансных дел.

Специальные прокуроры были ориентированы на полное и беспристрастное расследование уголовных дел, привлечение к уголовной ответственности виновных лиц, принятие мер по возмещению вреда, причиненного уголовными правонарушениями, защита интересов общества и конституционных прав граждан.

Высокая эффективность работы спец прокуроров, серьезный характер уголовных дел, расследуемых ими, дает нам основания уверенно говорить о том, что проводимая нами работа по расследованию преступлений, представляющих высокую общественную опасность, укрепляет роль прокуратуры в уголовном процессе, консолидирует усилия всех силовых органов на борьбу с преступностью. На сегодня у нас наработана хорошая следственная практика, имеется сильный костяк профессионалов, способных достойно выполнить поставленные задачи и расследовать уголовное дело любой сложности.

В минувшем году в производстве спецпрокуроров находилось 751 уголовное дело. В основном - это дела о преступлениях против конституционных прав граждан. В суды направлено 127 дел, состоялось 106 обвинительных приговоров в отношении 229 лиц.

По-прежнему высокой остается прекращаемость дел. Прекращено каждое третье дело, абсолютное большинство - по реабилитирующим основаниям.

Треть всех находившихся в производстве дел составили дела о пытках. В минувшем году в производстве спецпрокуроров находилось 223 дела о пытках. Из них на досудебной стадии прекращено 150 дел, все по реабилитирующим основаниям. В суд направлено 10 дел.

Искоренение фактов пыток и других незаконных методов ведения следствия - одна из ключевых задач, стоящих перед спецпрокурорами. Поэтому дела о преступлениях, связанных с пытками, являются приоритетной категорией расследуемых нами дел.

Стоит также отметить, что в настоящее время установлен новый механизм досудебного расследования дел о пытках. При поступлении таких жалоб в органы прокуратуры досудебное расследование по ним поручается либо спецпрокурорам, либо передается органам уголовного преследования, с обязательным обеспечением надлежащего надзора. Такой порядок нацелен на усиление борьбы с пытками, так как, учитывая относительно малочисленный штат, спецпрокуроры не могут обеспечить оперативное и полное расследование по всем заявлениям о пытках в регионах.

Под руководством специальных прокуроров успешно расследован целый ряд актуальных уголовных дел по преступлениям, представляющим серьезную общественную опасность. Приоритетными категориями являются наиболее сложные дела по преступлениям коррупционной и экономической направленности, затрагивающим интересы государства, по организованным формам преступности, в отношении лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования, а также по делам, вызвавшим широкий общественный резонанс.

Так, спецпрокурорами расследованы десятки уголовных дел в отношении должностных лиц силовых органов.

К примеру, большой резонанс в обществе вызвало дело о многочисленных фактах злоупотреблений, совершенных сотрудниками полиции Атырауской области. Спецпрокурорам удалось раскрыть преступления и вывести на чистую воду оборотней в погонах, которые держали в страхе весь город. На их счету многочисленные преступления, в том числе убийства.

Очень сложную работу провели спецпрокуроры, расследуя дела о злоупотреблениях сотрудников ДВД Жамбылской области. Как установили прокуроры в ходе следствия, на счету осужденных полицейских тяжелейшие преступления - незаконное задерживание граждан, вымогательство денег за не привлечение к уголовной ответственности, фабрикация уголовных дел, подбрасывание наркотиков, патронов. Отчаявшись добиться справедливости и выражая свой протест против такого беспредела, два жителя области совершили самоподжоги. По итогам расследования осуждены семь сотрудников полиции.

Безусловно, такие факты создают негативный резонанс в обществе, подрывают доверие граждан к правоохранительной системе.

В Алматы близится к развязке хоргосская история. В суд направлено уже третье дело по экономической контрабанде. Всего осуждено 55 членов преступного сообщества и их покровители в силовых структурах. В доход государства возвращено 4,5 млрд. тенге.

В Астане окончено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств под покровительством сотрудников управления по борьбе с наркотиками. Три сотрудника полиции осуждены на 15 лет.

Хотел бы также отметить принципиальную позицию прокуратур Актюбинской и Алматинской областей, которые добились отмены неправосудных решений в отношении полицейских, пытавших граждан.

В сфере противодействия уголовным правонарушениям, посягающим на общественный порядок и безопасность, расследованы дела в отношении алматинских и актюбинских полицейских, не оказавших должного сопротивления террористам.

В ноябре прошлого года к исключительной мере наказания - смертной казни осужден Кулекбаев, который совершил теракт, расстреляв 10 человек, в том числе 7 сотрудников полиции. Пятеро его соучастников, обвиняемых в разбое и незаконном обороте оружия, приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Резонансный судебный процесс проходит в настоящее время в Костанае. На скамье подсудимых - члены организованной группы «черных риелторов», которые незаконно завладевали недвижимым имуществом социально незащищенных категорий граждан. На счету банды более 30 преступлений, в т.ч. 3 убийства.

В активе спецпрокуроров и расследование резонансных дел о преступлениях, посягающих на основы конституционного строя и безопасности государства. В Южно-Казахстанской области под руководством спецпрокурора была разоблачена организованная преступная группа Т.Тулешоваи других. Состоялся обвинительный приговор по фактам создания организованной преступной группы, хранения наркотических средств, оружия и боеприпасов, а также попытки захвата власти. Организатор осужден к 21 году лишения свободы.

Специальные прокуроры расследовали также особо значимые для государства дела в сфере экономики и финансов, связанные с защитой интересов общества и государства, обеспечением экономической безопасности страны.

В качестве одного из ярких примеров я бы назвал завершающийся в настоящее время судебный процесс по преступному сообществу Ильина-Шаукерова. Спецпрокурорами раскрыта целая сеть лжепредприятий. На скамье подсудимых 36 человек, в том числе налоговики, финансовые полицейские. Преступниками обналичено 115 млрд. тенге. Общий ущерб от преступной деятельности составил свыше 35 млрд. тенге, силами спецпрокуроров на досудебной стадии возмещено 8 млрд.

В Таразе продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудников службы экономических расследований, которые за взятку в 225 тыс. долларов незаконно вернули контрабандистам товары на 5,8 млрд. тенге. Теперь в деталях этого дела разбирается суд.

Резонансным обещает быть судебный процесс в Акмолинской областиподелу о преступных махинациях в сфере земельных отношений. Спецпрокурорамираскрыт незаконный механизм вывода земель из госсобственности и продажи поддельным документам более 370 земельных участков. В преступную схему были вовлечены бывшие сельские акимы, руководители и работники отдела земельных отношений, должностные лица ЦОНа, юстиции, архитектуры Целиноградского района. Ущерб государству оценивается в более чем 600 млн. тенге.

Общая сумма ущерба по экономическим преступлениям за истекший год составила свыше 200 млрд. тенге. Большая часть этой суммы - по делам о хищениях в банковской сфере и лжепредпринимательстве в Алматы и Восточно-Казахстанской области. Добровольно возмещено свыше 22 млрд. тенге.

Говоря о стратегических задачах, стоящих перед Департаментом, отмечу, что сегодня нам предстоит серьезно развивать и укреплять институт спецпрокуроров. И в первую очередь, в плане кадрового обеспечения.

В свете реализации поставленной Главой государства задачи по формированию профессионального государственного аппарата сегодня наши усилия сосредоточены на решении проблемы укомплектования подразделений специальных прокуроров компетентными кадрами. Особенно есть большая необходимость в расширении корпуса спецпрокуроров в крупных районах и городах, отдаленных от областных центров.

Это обусловлено характером и значимостью выполняемых полномочий. Спецпрокуроры расследуют очень сложные и серьезные дела. Успех этой работы могут обеспечить только грамотные и компетентные следователи и аналитики. Но найти их, к сожалению, непросто. Почти 20 лет прокуратура была лишена полномочий по расследованию уголовных дел. Сейчас мы только возрождаем следственные традиции, преемственность кадров.

К тому же за последние годы значительно увеличилась нагрузка. Спецпрокуроры работают только в областных центрах. Подразделения малочисленны: в среднем 3-4 человека. Расследуя дела, они вынуждены ездить по всему региону, а это зачастую огромные расстояния.

Одно из решений проблемы мы видим во включении в следственные группы прокуроров из других отраслей надзора. Опыт расследования, несомненно, будет работать на качество надзора. С другой стороны, это поможет выявлять талантливых сотрудников, склонных к следственной работе.

Все это позволит нам воспитывать собственные следственные кадры, обеспечить их преемственность. И, думаю, в будущем институт спецпрокуроров станет полноценной и эффективной следственной структурой, которой по плечу выполнение ответственных задач, нацеленных на главное - качество следствия и доверие населения.