Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Группу черных старателей поймали в Акмолинской области

13 марта 2017, 15:03

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 334 ч.1 УК РК (самовольное пользование недрами).


В п. Бестобе Акмолинской области полицейскими задержаны 4 незаконных старателя с кварцевой рудой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

10 марта в 23.00 час. на территории одной из шахт п. Бестобе сотрудниками криминальной полиции УВД Степногорска были задержаны 4 незаконных старателя, у которых обнаружили и изъяли кварцевую руду, общим весом 15 кг.

В настоящее время установлено, что в числе задержанных 54-летний житель Павлодара, 47-летний астанчанин и двое местных жителей, в возрасте 48 и 49 лет. Изъятая руда направлена на экспертизу, по результатам которой будет известен причиненный ущерб.

За истекший период текущего года на территориях шахт Бестобе были задержаны более 800 незаконных старателей, изъято свыше 7 тонн золотосодержащей кварцевой руды.

фото: Mail.KZ

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...