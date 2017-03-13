Группу черных старателей поймали в Акмолинской области

В п. Бестобе Акмолинской области полицейскими задержаны 4 незаконных старателя с кварцевой рудой , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





10 марта в 23.00 час. на территории одной из шахт п. Бестобе сотрудниками криминальной полиции УВД Степногорска были задержаны 4 незаконных старателя, у которых обнаружили и изъяли кварцевую руду, общим весом 15 кг.





В настоящее время установлено, что в числе задержанных 54-летний житель Павлодара, 47-летний астанчанин и двое местных жителей, в возрасте 48 и 49 лет. Изъятая руда направлена на экспертизу, по результатам которой будет известен причиненный ущерб.





За истекший период текущего года на территориях шахт Бестобе были задержаны более 800 незаконных старателей, изъято свыше 7 тонн золотосодержащей кварцевой руды.



