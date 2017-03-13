Alpina рассекретила 608-сильную версию BMW 5-Series

Немецкий тюнер Alpina прибыл в Женеву с «заряженными» версиями седана и универсала BMW 5-Series нового поколения.

Тюнинговые автомобили получили название Alpina B5 Bi-Turbo. В их моторных отсеках скрываются 4,4-литровые моторы V8 с двойным турбонаддувом, отдача которых составляет 608 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Тюнеры модернизировали систему впуска мотора, установили новый интеркулер, систему охлаждения, две твин-скролл турбины в развале блока цилиндров и новый выпуск.





Модель предыдущего поколения развивала 540 лошадиных сил в стандартной версии и 600 лошадиных сил в юбилейной версии Edition 50.





Работая в связке с восьмидиапазонным «автоматом» и системой полного привода, доработанный двигатель обеспечивает седану разгон с места до 100 километров в час за 3,5 секунды. Универсал тратит на то же упражнение на 0,1 секунды больше. Максимальная скорость автомобилей – 330 и 325 километров в час соответственно.

Помимо силовой установки, специалисты Alpina перенастроили подвеску моделей, установив новые активные амортизаторы и более жесткие и короткие пружины.

Приобрести седан Alpina B5 Bi-Turbo можно будет за 94 тысяч 118 евро, а универсал — за 96 тысяч 891 евро.

Осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте BMW представит собственную «заряженную» версию 5-Series – седан BMW M5. Выпуск «горячего» универсала баварцы не планируют.



