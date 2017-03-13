Крупную партию наркотиков обнаружили в микроавтобусе на трассе Алматы-Бишкек
13 марта 2017, 15:16
Служебная собака нашла гашиш в багажном отсеке автомобиля.
На полицейском посту в Алматинской области у пассажира микроавтобуса изъяли крупную партию наркотиков, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
Партия наркотиков растительного происхождения обнаружена в микроавтобусе «Тойота Превиа» в ходе проверки на полицейском посту, на 59 км автодороги «Алматы-Бишкек».
«При осмотре автомашины использовалась служебная собака Борибасар, которая заострила свое внимание на багажном отсеке. В одной из сумок, принадлежащей 31-летнему пассажиру, было обнаружено 4 кг 506 гр гашиша. Мужчина сейчас задержан и помещен под стражу в Жамбылском РОВД», - сообщили в областной полиции.
По факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.296 ч.4 УК РК.
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