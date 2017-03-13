«Эйр Астана» сообщила о более 30 инцидентах с самолетами в 2016 году

Чаще всего это столкновение с птицами.

В 2016 году авиакомпания «Эйр Астана» сделала около 30 докладов о серьезных событиях, которые произошли с самолетами. Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил старший менеджер по обеспечению соответствия стандартам безопасности по техобслуживанию и поддержанию летной годности авиакомпании «Эйр Астана» Сергей Макаренко, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Существует корпоративная программа надежности, есть группа инженеров по каждому типу воздушного судна. Они проводят анализ всех дефектов. По результатам ежемесячных совещаний планируются проведение мероприятий. Если мониторинг подтверждает неблагоприятные тренды, то увеличивается частота техобслуживания, производится замена агрегатов на более надежные и так далее. О наиболее серьезных дефектах инженеры, пилоты, техники должны докладывать с помощью так называемой внутренней системы докладов. Также о самых серьезных событиях докладывается властям. За прошлый год было до 30 таких докладов - в Комитет гражданской авиации», - сказал Макаренко.





Также инженер добавил, что произошло 35 инцидентов по различным причинам, чаще всего это столкновение с птицами.





«Это вещи, которые не зависят от авиакомпании», - сказал он.





«Большее количество случаев столкновений с птицами было в 2015 году в Алматы. Сейчас таких фактов стало меньше. Вокруг территории аэропорта были свалки, над которыми летали стаи птиц. Совместно с руководством аэропорта и акимата проблема решена, в 2016 году в Алматы положение дел улучшилось», - добавил Макаренко.









Динара Балымбетова