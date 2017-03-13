Задержку авиарейсов в аэропорту Алматы прокомментировали в МИР РК

И.о. руководителя управления информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК Меруерт Ибраева в рамках еженедельного брифинга Службы центральных коммуникаций прокомментировала задержание трех рейсов в аэропорту Алматы , сообщает сайт СЦК.





«По поводу трех внештатных ситуаций на прошлой неделе: 5,7 и 8 марта. С самолетами авиакомпаний Air Astana произошли внештатные ситуации. Министерство в курсе и держит ситуацию на контроле. В данный момент ведется расследование. Также мы сообщали, что 9 марта под председательством вице-министра по инвестициям и развитию Романа Скляра состоялось оперативное совещание, куда были приглашены авиакомпании «QAZAQ AIR», «Bek Air» и «Air Astana». В ходе совещания были заслушаны подробные отчеты о всех этих происшествиях. Всю остальную информацию мы будем сообщать по окончании расследования. Предварительно мы сообщали, что, возможно, причина в конструктивных дефектах двигателей компании Airbus, - сообщает Ибраева Меруерт.





По словам Ибраевой, сегодня утром в аэропорту Алматы была задержка двух рейсов. «Рейсы были задержаны на 1 час и 37 минут из-за погодных условий принимающих городов: Усть-Каменогорск и Семей. На данный момент в аэропорту города Алматы нет задержанных рейсов. Все работают в штатном режиме», - отметила представитель ведомства.



