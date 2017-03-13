Минздрав РК разработал ряд мер по регулированию цен на медикаменты

Будут вноситься изменения и дополнения в Кодекс РК о здоровье народа и системе здравоохранения и в Предпринимательский кодекс РК.

Руководитель Управления по связям с общественностью Министерства здравоохранения РК Сулушаш Куатжанова в ходе еженедельного брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций прокомментировала ситуацию на рынке лекарственных средств , передает сайт СЦК.





«Как вы знаете, в нынешнем Послании главой государства было дано поручение законодательно урегулировать цены на все лекарственные средства. Министерство здравоохранения Республики Казахстан уже начало эту работу. Будут вноситься изменения и дополнения в Кодекс РК о здоровье народа и системе здравоохранения и в Предпринимательский кодекс РК совместно с заинтересованными государственными органами, ассоциациями, такими как Ассоциация фармпроизводителей и другими общественными объединениями», - сказала представитель ведомства, отвечая на вопросы журналистов.





Фото: ortcom.kz







