Минздрав РК разработал ряд мер по регулированию цен на медикаменты
13 марта 2017, 15:27
Будут вноситься изменения и дополнения в Кодекс РК о здоровье народа и системе здравоохранения и в Предпринимательский кодекс РК.
Руководитель Управления по связям с общественностью Министерства здравоохранения РК Сулушаш Куатжанова в ходе еженедельного брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций прокомментировала ситуацию на рынке лекарственных средств, передает сайт СЦК.
«Как вы знаете, в нынешнем Послании главой государства было дано поручение законодательно урегулировать цены на все лекарственные средства. Министерство здравоохранения Республики Казахстан уже начало эту работу. Будут вноситься изменения и дополнения в Кодекс РК о здоровье народа и системе здравоохранения и в Предпринимательский кодекс РК совместно с заинтересованными государственными органами, ассоциациями, такими как Ассоциация фармпроизводителей и другими общественными объединениями», - сказала представитель ведомства, отвечая на вопросы журналистов.
Фото: ortcom.kz
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