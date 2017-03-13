Товары из России и Кыргызстана не допущены на рынок РК из-за нарушения фитосанитарных норм
13 марта 2017, 15:29
Продукция возвращена стране-производителю.
Об этом сегодня сообщил представитель пресс-службы МСХ РК Абуали Алибек на брифинге в СЦК, передает МИА "Казинформ".
«В период с 22 февраля по 9 марта текущего года подкарантинная продукция общим весом 120 тонн и 47 тыс штук срезанных цветов, а также 64 кубометров пиломатериалов возвращены в Российскую Федерацию в связи с тем, что нарушено фитосанитарное законодательство РК, а также Евразийского экономического союза», - проинформировал Абуали Алибек.
Кроме того на отечественный рынок также не получила допуск сельскохозяйственная продукция из Кыргызстана.
«В период с 3 по 7 марта текущего года подкарантинная продукция из Кыргызской республики - 20 тонн капусты, 3 тонны сухофруктов и 1 тонна риса без обязательного фитосанитарного сопровождения также была возвращена в связи с тем, что был нарушен ряд законодательных норм РК И ЕАЭС в области фитосанитарии», - уточнил Абуали Алибек.
Серик Сабеков
Фото с сайта inform.kz
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