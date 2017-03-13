Очередная встреча по Сирии в Астане пройдет 14-15 марта

В период с 14 по 15 марта в столице Казахстана состоится очередная Международная встреча по Сирии на высоком уровне в рамках Астанинского процесса. Об этом на еженедельном брифинге Службы центральных коммуникаций сообщил официальный представитель СЦК Мурат Жуманбай.





«14 марта планируются предварительные консультации, а на 15 марта намечено пленарное заседание участников», - уточнил спикер.





Мурат Жуманбай напомнил, что в рамках Астанинского процесса, запущенного при полной поддержке и непосредственом участии Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, 23-24 января и 15-16 февраля 2017 года в Астане состоялись два раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне, а также 6 февраля - техническая встреча экспертов.





«Основным результатом этих встреч стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, что позволило сторонам перейти к обсуждению вопросов политической повестки дня в рамках Женевского процесса согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 2254», - сказал официальный представитель СЦК.





Кроме того, в период с 16 по 17 марта состоятся Межмидовские консультации Казахстана с Исламской Республикой Иран, 18 марта – с Объединенными Арабскими Эмиратами.





В рамках 25-летия дипломатических отношений 17 марта заместитель министра иностранных дел РК Акылбек Камалдинов встретится с заместителем министра иностранных дел Ирана Ибрахимом Рахимпуром.



