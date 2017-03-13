Глава государства подписал поправки направленные на совершенствование законодательства о судебной системе и о Международном финансовом центре «Астана»

Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», направленный на дальнейшее совершенствование законодательства о судебной системе и о Международном финансовом центре «Астана»

Текст Конституционного закона публикуется в печати.

Так же главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан и Международного финансового центра «Астана», направленный на приведение ряда законодательных актов Республики Казахстан в соответствие с изменениями в законодательстве о судебной системе и о Международном финансовом центре «Астана»

Текст Закона публикуется в печати.