Pagani привезла в Женеву родстер Huayra

Инженеры сделали автомобиль агрессивнее, легче и мощнее купе, но оставили место для добавления «экстремальной» версии

Марка Pagani, приступившая к работе над открытой версией своего причудливого суперкара Huayra еще в 2014 году, сумела показать результат своих трудов лишь сейчас, на автосалоне в Женеве-2017.

В защиту инженеров марки можно сказать, что модель не просто лишилась верха. Она получила усовершенствованный дизайн, облегченный кузов и более мощный мотор, чем у купе.





Дизайнеры изменили оформление передней части кузова автомобиля, сделав его более агрессивным в духе «заряженной» модификации Huayra BC, но без аэродинамических «плавников» над передним сплиттеров, по бокам от дневных ходовых огней. Сетчатая вставка в радиаторной решетке стала более замысловатой.

Немало доработок потребовалось и в задней части кузова, лишившейся фиксированного верха. За спинками сидений появились дуги безопасности, а в углублении между ними – вставка из стекла, которая служит небольшим задним окном при установке съемного верха из стекла и карбона.





Поскольку модель построена на базе облегченной модификации Pagani Huayra BC, ее удалось сделать даже легче стандартного купе.

Обычно установка дополнительных усиливающих элементов в кузов, лишенный крыши, приводит к увеличению массы открытых моделей по сравнению с их закрытыми версиями. Но Pagani Huayra Roadster весит на 80 килограммов меньше купе — 1280 килограммов.

При этом, правда, он уступает непосредственному донору – Huayra BC. Снаряженная масса последнего составляет всего 1218 килограммов. Преимущества перед стандартным купе удалось достичь за счет применения нового типа карбона, который стал вдвое легче и на 20 процентов прочнее прежнего, новых рычагов и стоек подвески от Avional, титановой выхлопной системы и кованых колесных дисков.





Родстер использует 6-литровый би-турбо мотор V12 Mercedes-AMG. На стандартном купе этот агрегат развивает 740 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, а на новой модели – 760 лошадиных сил и 1000 Нм.

Для сравнения, на «экстремальном» купе BC этот же двигатель форсирован до 800 лошадиных сил и 1100 Нм. Вероятно, в будущем Pagani предложит версию BC и для родстера.

В связке с двигателем V12 по-прежнему работает семидиапазонная коробка передач. Динамические характеристики открытой модели пока не раскрываются.





Тираж Pagani Huayra Roadster будет ограничен 100 экземплярами. Стоимость каждого из них начинается от 2,4 миллиона долларов. Поскольку компания принимала предварительные заказы на новинку еще с августовского мероприятия Monterey Car Week-2016 (в его рамках проводится знаменитый Конкурс элегантности в Пеббл-Бич), все машины уже зарезервированы за своими покупателями.



