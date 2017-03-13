В Усть-Каменогорске из-за подозрительного свертка эвакуировали жителей многоэтажки

Причиной экстренной эвакуации стал подозрительный сверток в полиэтиленовом пакете, обнаруженный жительницей дома.

"Женщина обнаружила аккуратный «бесхозный», но подозрительный пакет в одном из проходов подъезда дома. После эвакуации людей в целях безопасности саперы проверили находку. Оказалось, что в нем была «утрамбована» кипа газет", - сообщил руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бахыкжан Торгаев.





После завершения проверки содержания свертка люди вернулись в свои квартиры.





Фото: altaynews.kz