В Усть-Каменогорске из-за подозрительного свертка эвакуировали жителей многоэтажки
13 марта 2017, 15:43
После эвакуации людей в целях безопасности саперы проверили находку. Оказалось, что в нем была «утрамбована» кипа газет.
Сегодня в микрорайоне «Стрелка» по Набережной им. Славского из многоквартирного дома эвакуировали жителей многоэтажки, сообщает МИА «Казинформ».
Причиной экстренной эвакуации стал подозрительный сверток в полиэтиленовом пакете, обнаруженный жительницей дома.
"Женщина обнаружила аккуратный «бесхозный», но подозрительный пакет в одном из проходов подъезда дома. После эвакуации людей в целях безопасности саперы проверили находку. Оказалось, что в нем была «утрамбована» кипа газет", - сообщил руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бахыкжан Торгаев.
После завершения проверки содержания свертка люди вернулись в свои квартиры.
Фото: altaynews.kz
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