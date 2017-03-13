При неустановленных обстоятельствах скончалась супруга замакима района Караганды
13 марта 2017, 15:46
Факт зарегистрирован как несчастный случай.
При невыясненных обстоятельствах скончалась супруга заместителя акима Октябрьского района Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По предварительным данным, 33-летней женщине стало плохо со здоровьем, и она упала, ударившись на кухне головой об угол газовой плиты.
«Данный факт зарегистрирован как несчастный случай. Назначена экспертиза, которая установит причину смерти женщины», - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Карагандинской области Гульжан Сулейменова.
Известно, что женщина - супруга заместителя акима Октябрьского района Караганды по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Аскербека Халтонова. Однако Гульжан Сулейменова пояснила, что не располагает такими данными.
Между тем, в приемной акимата района подтвердили кончину супруги Аскербека Халтонова.
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