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При неустановленных обстоятельствах скончалась супруга замакима района Караганды

13 марта 2017, 15:46

Факт зарегистрирован как несчастный случай.


При невыясненных обстоятельствах скончалась супруга заместителя акима Октябрьского района Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По предварительным данным, 33-летней женщине стало плохо со здоровьем, и она упала, ударившись на кухне головой об угол газовой плиты.

«Данный факт зарегистрирован как несчастный случай. Назначена экспертиза, которая установит причину смерти женщины», - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Карагандинской области Гульжан Сулейменова.

Известно, что женщина - супруга заместителя акима Октябрьского района Караганды по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Аскербека Халтонова. Однако Гульжан Сулейменова пояснила, что не располагает такими данными.

Между тем, в приемной акимата района подтвердили кончину супруги Аскербека Халтонова.

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