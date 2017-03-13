Назарбаев подписал поправки в некоторые конституционные законы

Закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства о судебной системе и о Международном финансовом центре «Астана».

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства о судебной системе и о Международном финансовом центре «Астана».





Как сообщалось ранее, закон предусматривает перенос сроков введения всеобщего декларирования в один этап на 1 января 2020 года.





В связи с этим в конституционный закон «О выборах в РК» предлагается внести изменения в части переноса срока предоставления декларации об активах и обязательствах кандидатам на выборную должность с 1 января 2017 года на 1 января 2020 года.





Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» был разработан во исполнение поручений Президента РК в реализацию Плана нации «100 шагов».





«С введением в действие с 1 января 2016 года нормы об оценке профдеятельности судьи возникла необходимость предусмотреть в качестве основания освобождения от должности судьи в случае получения отрицательных результатов периодической оценки профдеятельности судьи без проведения повторной оценки его деятельности», - говорилось в заключении профильного комитета мажилиса.





Документ также регламентирует порядок перевода судей в другой суд без проведения конкурса, в случае решения Судебного жюри о переводе судьи в другой суд или в другую инстанцию.





Одновременно президент подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан и Международного финансового центра «Астана» , направленный на приведение ряда законодательных актов Республики Казахстан в соответствие с изменениями в законодательстве о судебной системе и о Международном финансовом центре «Астана».



