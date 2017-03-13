Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 317,94, EURKZT_TOD - 339,20/339,70, RUBKZT_TOD = 5,3838, CNYKZT_TOМ = 46,1500, USDKZT_0_001 = +5,4000 % годовых, USDKZT_0_002 = +5,1584 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 317,94 тенге за доллар США при объеме торгов 48 550 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 339,20 тенге за евро, предложение - 339,70 тенге за евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3838 тенге за рубль при объеме торгов 23 200 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 46,1500 тенге за юань, объем торгов - 100 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 318,07 тенге за доллар (+0,10 тенге), суммарный объем торгов - 99 650 тыс. USD (-20 550 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +5,4000 % годовых при объеме торгов 2 800 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +5,1584 % годовых при объеме торгов 1 051 600 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 25 банков.