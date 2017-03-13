Синоптики прогнозируют туман в большинстве областей Казахстана

Лишь в южных и юго-восточных областях в ближайшие сутки, под влиянием высотного циклона, местами пройдёт мокрый снег, сообщает Под влиянием антициклона, сместившегося на Казахстан, ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков.сообщает Zakon.kz со ссылкой на специалистов РГП Казгидромет.





Температура воздуха в предстоящие трое суток сохранится ниже климатической нормы на 2-4 ºС, лишь в западных областях температура будет около и выше на 1-3 ºС. Также на всей территории республики сохранятся туманы с видимостью 100-500 м и местами гололёд.





Консультативный прогноз погоды по Астане





на 14 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью -13-15°С, днем -1-3°С.





на 15 марта: облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -11-13°С, днем -3-5°С.





на 16 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -15-17°С, днем -5-7°С.





Консультативный прогноз погоды по Алматы





на 14 марта: переменная облачность, временами осадки. Ночью туман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью -2-4°С, днем 0,+2°С.





на 15 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью -3-5°С, днем +6+8°С.



