Синоптики прогнозируют туман в большинстве областей Казахстана
13 марта 2017, 15:58
Прогноз погоды на 14-16 марта 2017 г.
Под влиянием антициклона, сместившегося на Казахстан, ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь в южных и юго-восточных областях в ближайшие сутки, под влиянием высотного циклона, местами пройдёт мокрый снег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на специалистов РГП Казгидромет.
Температура воздуха в предстоящие трое суток сохранится ниже климатической нормы на 2-4 ºС, лишь в западных областях температура будет около и выше на 1-3 ºС. Также на всей территории республики сохранятся туманы с видимостью 100-500 м и местами гололёд.
Консультативный прогноз погоды по Астане
на 14 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью -13-15°С, днем -1-3°С.
на 15 марта: облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -11-13°С, днем -3-5°С.
на 16 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -15-17°С, днем -5-7°С.
Консультативный прогноз погоды по Алматы
на 14 марта: переменная облачность, временами осадки. Ночью туман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью -2-4°С, днем 0,+2°С.
на 15 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью -3-5°С, днем +6+8°С.
на 16 марта: переменная облачность, в конце дня осадки. Ночью туман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью -1-3°С, днем +6+8°С.
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