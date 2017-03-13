После заправки на АЗС у нескольких карагандинцев сломались автомобили
13 марта 2017, 16:02
Всему виной превратившаяся в «кашу» солярка.
Из-за некачественной солярки прямо на АЗС вышли из строя машины у нескольких карагандинцев. Люди подъехали, вставили пистолет в бензобак, но завести потом машины не смогли. Дизтопливо превратилось в кашу. Автолюбители отправили в главный офис компании досудебную претензию и требуют возмещения вреда. У некоторых автолюбителей ущерб достиг двух с половиной миллионов тенге, сообщает nv.kz.
Карагандинец Игорь Ким на протяжении долгого времени постоянно заправлялся на заправках известнейшей сети заправочных станций. До недавнего времени никаких проблем с машиной у него не было. Неприятный инцидент с ним и одновременно еще с несколькими карагандинцами случился утром 8 марта.
-На этой заправке мы заправлялись постоянно. Всю зиму проездили на их солярке, — рассказывает Игорь. -Машины, что у Олжаса (еще одного потерпевшего -авт.), что у меня обе немецкие, обе дорогие. То есть везде идет подогрев солярки. Когда солярка попадает в бак, дальше она идет до двигателя. А из двигателя определенные объем солярки, уже горячей, возвращается обратно в бак. Чтобы она замерзла, я не знаю какой мороз должен быть! Ездили на ней и в минус 30. В общем 7 марта я заправился. Ездил ночью, когда было минус 15. Все еще было нормально. Седьмого вечером им привозят цистерну. Это сказала управляющая заправкой, что у них вот только поставка была. Восьмого утром мы едим заправляться. Сначала встает Олжас на шестую колонку. Потом подъезжаем мы и встаем на первую колонку.
Получается, что карагандинцы подъехали на АЗС в одно и то же время. Стали заливать топливо, но завестись потом уже не смогли.
-Олжас подходит к заправщику и спрашивает: «Ребят, что у вас с соляркой? Машина заглохла, пока стояла заправлялась», — продолжает рассказывать Игорь. — Пока пистолет стоял в баке, Олжас ходил расплачиваться, вернулся, а машина заглохла. Он машину включенной оставил. Дизель, ничего страшного, там искры нет. В моей машине немного другая система. Поэтому мой водитель успел отъехал на десять метров от заправки, но машина тоже встала. После этого не заводилась. Мы заглянули в бак — там какая-то замершая пена.
Автолюбители сразу же вызвали полицию и пошли на АЗС разбираться. Пострадавшие карагандинцы говорят, что ждали приезда управляющей автозаправочной станцией до вечера.
-Я попросил, чтобы управляющий заправки приехал раз тут ЧП такое случилось. Спрашивать что-то с оператором или заправщиков смысла нет. Они просто работу выполняют. Нам сказали, что управляющая не берет трубку, потом она отключена, потом, что она где-то не в городе находится. Отмазки в общем всякие. Приехали сотрудники полиции, сказали подождать пока приедут эксперты. Эксперты приехали, но сказали, что это гражданско-правовые отношения, никакой статьи нет. Мол пишите заявление, что был факт продажи некачественного топлива. мы написали, полицейские взяли заявление с каждого и уехали. Даже патрульные не смогли дождаться управляющей. Они тоже уехали без ее объяснительной. Я стал обзванивать журналистов. Только после этого приехала управляющая заправкой. Мы ее прождали шесть часов! Мы приехали заправляться в 11 часов утра,а уехали оттуда грубо говоря в 6 часов вечера!
Вместе с управляющей пострадавшие карагандинцы взяли по три пробы с двух бензоколонок. Одна проба предназначалась автолюбителям, другая остается для спорных моментов и третью сама заправка отправляет в главный офис. На следующий день Игорь Ким отвез пробу независимым экспертам. Выяснилось, что во-первых это не зимнее топливо, а летнее. И к тому же оно не соответствует параметрам, заявленными самой компанией «. Никто на заправке не предупреждал людей, что это летнее топливо.
-Они говорят — это летняя солярка, но она не соответствует даже летней солярке по показателям. Помимо этого в топливе была вода, что категорически запрещается, — возмущается автолюбитель.
Карагандинцы повезли свои автомобили специалистам. Те сообщили, что у них вышла из строя топливная система. На ремонт и замену деталей понадобятся внушительные средства.
— У меня ущерб 2 миллиона тенге. У Олжаса — два с половиной. Солярка поступает и оказывается в топливной системе. Сразу же ломается насос. Насос очень дорогостоящий! У меня посчитали его со скидкой — 700 тысяч тенге. И то потому, что я попросил скинуть. Я всегда в одном месте обслуживаюсь. Плюс форсунки дорогие. В общем очень недешевая техника!
«Превращается в воск!»
Игорь Ким и другие пострадавшие обратились за юридической помощью в общество по защите прав потребителей «Гарант». Юристы общества помогли составить досудебную претензию. Карагандинцы надеются, что смогут разрешить спор с компанией не доводя дело до судебных разбирательсвт.
-Мы считаем, что у потребителя сейчас есть полное право для предъявления претензии о возмещении материального ущерба, — говорит председатель общества «Гарант» Жаслан Айтмаганбетов. — Все документы на руках: чеки есть, протокол испытаний некачественного товара есть, причинный ущерб налицо. Пока мы хотим урегулировать спор в досудбеном порядке. Если эта компания не отреагирует, будем обращаться в суд.
Игорь Ким отправил претензию в главный офис компании заказным письмом. Пока ждет официального ответа.
После этого инцидента Жаслан Айтмаганбетов проехался по нескольким городским заправкам. Он говорит, что у него, как члена общественной организации, есть право исследовать рынки и просвещать потребителей. Эта норма прописана в статье 41-ой закона «Об общественных объединениях.
— Я приехал. Представился. Показал свое удостоверение и попросил показать мне протокол исследования товара, — говорит Жаслан Айтмаганбетов. — Кто-то пытался нас выгнать, кто-то без проблем показывал документы. На одной из заправок протокол исследования датировался 2015 годом! Это говорит о том, что эту заправку два года никто не проверял! Я подошел к продавцу и спросил: «А какая температура приемлема для летнего дизтоплива»? Она ответила, что минус пять градусов. Сейчас на улице минус одиннадцать! А они продают летнее дизтопливо. Естественно у людей, будут ломаться машины! Топливо в воск превращается! Но даже это летнее топливо не соответствует ГОСТу! И вообще они должны были прекратить реализовывать летнее топливо на холодны месяцы!
Объезд заправок «Гарант» записал на видео, в конце которого автолюбителям даются советы, что делать, если вы оказались в подобной ситуации.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848515-88de740c70f539f01adfa20ea98349ff
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...