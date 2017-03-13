К.Мами ознакомил зарубежных гостей из Египта с судебной системой Казахстана

Председатель Верховного Суда Кайрат Мами встретился с Председателем Конституционного Верховного Суда Арабской Республики Египет Абдель Разек Абдель Вахабом . В мероприятии также принял участие председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда А.Рахметулин, сообщает пресс-служба ВС РК.





К.Мами выразил уверенность в том, что эта встреча сыграет важную роль в укреплении дальнейшего сотрудничества между судебными системами двух государств. «Отношения между нашими странами развиваются в традиционной атмосфере взаимопонимания и доверия. Египет по праву является одним из ключевых партнеров Казахстана в Северной Африке», - отметил К.Мами.





Зарубежный гость был ознакомлен с судебной системой республики. Особое внимание было обращено на то, что в текущем году в Казахстане приняты значительные изменения в Конституцию страны. Верховный Суд, как и другие государственные органы, внес свои предложения для предстоящей реформы по вопросам судоустройства, судопроизводства и отправления правосудия.





Также Председатель Верховного Суда проинформировал о положениях Послания главы государства народу Казахстана и реформировании судебной системы в рамках Плана Нации. При этом особый акцент был сделан на вопросах развития примирительных процедур, медиации, расширения использования новых информационно-коммуникационных технологий в деятельности судов с учетом опыта Кореи и Сингапура. Было обращено внимание, что в программе визита заложено посещение суда г.Астаны для того, чтобы можно было детально ознокомиться со всеми элементами электронного правосудия.





К.Мами отметил, что у зарубежных гостей будет прекрасная возможность ознакомиться с достижениями в вопросах развития уголовного судопроизводства в рамках международной конференции, которая состоится в Акбулаке 17-18 марта т.г.

По завершении встречи собеседники высказались за дальнейшее укрепление партнерских отношений между судами двух стран.











