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В Атырау владелец сгоревшего автомобиля отсудил у автосалона новое авто

13 марта 2017, 16:09

Суд в Атырау указал автосалону заменить автомобиль на новый его хозяину.


В Атырауский городской суд обратился гражданин с иском к автосалону и страховой компании о требовании заменить сгоревший автомобиль на новый и признать пожар страховым случаем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в июле 2016 года истец приобрел в автосалоне «В» автомобиль марки «УАЗ 23632-249» на заемные средства Банка. Спустя месяц автомобиль на ходу воспламенел и был полностью уничтожен. Страховая компания отказала истцу в выплате страховки, ссылаясь на отсутствие страхового случая. Просьбу истца о замене автомобиля также проигнорировал и автосалон.

Однако судебная пожарно-техническая экспертиза установила, что очаг пожара находился в моторном отсеке автомобиля с последующим распространением по проводам тока.

Суд удовлетворил иск в части замены испорченного автомобиля на новый, отказав признать пожар страховым случаем.

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