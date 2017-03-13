В Атырау владелец сгоревшего автомобиля отсудил у автосалона новое авто

Суд в Атырау указал автосалону заменить автомобиль на новый его хозяину.

В Атырауский городской суд обратился гражданин с иском к автосалону и страховой компании о требовании заменить сгоревший автомобиль на новый и признать пожар страховым случаем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда.





В ходе судебного разбирательства установлено, что в июле 2016 года истец приобрел в автосалоне «В» автомобиль марки «УАЗ 23632-249» на заемные средства Банка. Спустя месяц автомобиль на ходу воспламенел и был полностью уничтожен. Страховая компания отказала истцу в выплате страховки, ссылаясь на отсутствие страхового случая. Просьбу истца о замене автомобиля также проигнорировал и автосалон.





Однако судебная пожарно-техническая экспертиза установила, что очаг пожара находился в моторном отсеке автомобиля с последующим распространением по проводам тока.





Суд удовлетворил иск в части замены испорченного автомобиля на новый, отказав признать пожар страховым случаем.