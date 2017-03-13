Авария водопровода в Астане устранена

Для устранения порыва было задействовано более 30 сотрудников предприятия «Астана су арнасы» и 27 единиц техники.

По сообщению ГКП «Астана су арнасы», в столице 11 марта на пересечении улиц Иманова и Брусиловского аварийными бригадами велись ремонтные работы по устранению порыва, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.





В ходе проведения строительных работ, а именно бурения для проводки электрокабеля, рабочие компании «СервисСтройИнес» повредили водопровод диаметром 1000 мм. Для устранения порыва было задействовано более 30 сотрудников предприятия «Астана су арнасы» и 27 единиц техники. Ремонтные работы проводились до 7 часов утра 12 марта.





На время ремонтных работ от водоснабжения были отключены жилые объекты на улицах Кенесары, 70; Жубанова, 10, 10а; Иманова, 41; Брусиловского, 2, 5; Бейсекбаева, 2, 9.





На время отключения был организован подвоз воды. Подача воды восстановлена 12 марта в 7:30 утра.





Напомним , в Астане произошла коммунальная авария в районе перекрестка улиц Иманова и Брусиловского. На месте прорыва трубы образовалась большая яма глубиной около пяти метров.



