Авария водопровода в Астане устранена
13 марта 2017, 16:18
Для устранения порыва было задействовано более 30 сотрудников предприятия «Астана су арнасы» и 27 единиц техники.
По сообщению ГКП «Астана су арнасы», в столице 11 марта на пересечении улиц Иманова и Брусиловского аварийными бригадами велись ремонтные работы по устранению порыва, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.
В ходе проведения строительных работ, а именно бурения для проводки электрокабеля, рабочие компании «СервисСтройИнес» повредили водопровод диаметром 1000 мм. Для устранения порыва было задействовано более 30 сотрудников предприятия «Астана су арнасы» и 27 единиц техники. Ремонтные работы проводились до 7 часов утра 12 марта.
На время ремонтных работ от водоснабжения были отключены жилые объекты на улицах Кенесары, 70; Жубанова, 10, 10а; Иманова, 41; Брусиловского, 2, 5; Бейсекбаева, 2, 9.
На время отключения был организован подвоз воды. Подача воды восстановлена 12 марта в 7:30 утра.
Напомним, в Астане произошла коммунальная авария в районе перекрестка улиц Иманова и Брусиловского. На месте прорыва трубы образовалась большая яма глубиной около пяти метров.
Фото с сайта astana.gov.kz
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