Тенге на дневных торгах незначительно укрепился
13 марта 2017, 16:26
Средневзвешенный курс доллара составил 317,94 тенге.
Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 13 марта 2017 года составил 317,94 тенге. По сравнению с утренней сессией 13 марта (318,2/$1) нацвалюта укрепилась на 0,26 тенге, сообщает Zakon.kz.
По результатам торгов на спот-рынке:
- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 317,94 тенге за доллар США при объеме торгов 48 550 тыс. долларов США;
- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- по евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 339,20 тенге за евро, предложение – 339,70 тенге за евро;
- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3838 тенге за рубль при объеме торгов 23 200 тыс. рублей;
- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 46,1500 тенге за юань, объем торгов – 100 тыс. юаней.
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 318,07 тенге за доллар (+0,10 тенге), суммарный объем торгов – 99 650 тыс. USD (-20 550 тыс. USD).
В торгах приняли участие 25 банков.
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