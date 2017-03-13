Тенге на дневных торгах незначительно укрепился

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 13 марта 2017 года составил 317,94 тенге. По сравнению с утренней сессией 13 марта (318,2/$1) нацвалюта укрепилась на 0,26 тенге, сообщает Zakon.kz





По результатам торгов на спот-рынке:





- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 317,94 тенге за доллар США при объеме торгов 48 550 тыс. долларов США;





- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;





- по евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 339,20 тенге за евро, предложение – 339,70 тенге за евро;





- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;





- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;





- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3838 тенге за рубль при объеме торгов 23 200 тыс. рублей;





- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;





- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 46,1500 тенге за юань, объем торгов – 100 тыс. юаней.





Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 318,07 тенге за доллар (+0,10 тенге), суммарный объем торгов – 99 650 тыс. USD (-20 550 тыс. USD).





В торгах приняли участие 25 банков.