Модель, обещавшая секс миллионам, жаждет мужчину с бионическим пенисом
13 марта 2017, 16:30
На предложение Саулино англичанин уже предварительно ответил согласием.
27-летняя модель Паола Саулино, которая обещала оральный секс всем, кто проголосует против конституционной реформы в Италии, но выполнила обещание только в отношении 400 человек, мечтает о встрече с англичанином Мохаммедом Абадом – первым в мире человеком с бионическим пенисом, пишет Вести.ру со ссылкой на Mirror.
Саулино заявила, что "было бы замечательно" встретиться с живущим в Эдинбурге Абадом, протез которого, по мнению модели, "больше и лучше", чем обычные пенисы.
Абаду вживили бионический протез органа в 2012 году. 44-летний Мохаммед потерял пенис, попав под машину во время игры со сверстниками еще в 1978 году. Впоследствии врачи вживили ему специальную трубку для мочеиспускания, сделанную из кожи с его ноги.
Однако пять лет назад в ходе операции он обзавелся полноценным 20-сантиметровым бионическим пенисом, который при необходимости увеличивается в размерах, наполняясь после нажатия кнопки желудочным соком мужчины, а после повторного нажатия кнопки возвращается в исходное состояние. Операция, за которую заплатило государство, обошлась в 70 тысяч фунтов стерлингов (110 тысяч долларов США).
Сразу после операции Мохаммеду начали поступать массовые письма с просьбами об интимных встречах от женщин, однако его занятость на работе не оставляет ему времени для таких знакомств. Вместе с тем на предложение Саулино англичанин уже предварительно ответил согласием.
Живущая в Лос-Анджелесе модель стала знаменитой после того, как в конце 2016 года обещала оральный секс всем, кто проголосует против конституционной реформы, которую собирались принять в Италии.
После того, как реформа не была утверждена, Саулино организовала специальный тур по городам Италии, в рамках которого в специальной комнате по предварительной записи "благодарила" избирателей за выбор. Модель планировала обслужить не менее миллиона из 19 миллионов проголосовавших, однако тур был прекращен уже после того, как она встретилась только с 400 мужчинами.
Фото: samoeinteresnoe.net
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