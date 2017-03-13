 
Облачно

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 7%

Влажность: 73%

Давление: 704 мм рт. ст.

Ветер: западный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

318.80

13 марта 

Курс НБРК

317.97

-

АЛМАТЫ

Покупка

317.50

Продажа

318.80

АСТАНА

Покупка

318.20

Продажа

319.00

Подробнее
342.00

13 марта 

Курс НБРК

337.40

-

АЛМАТЫ

Покупка

339.50

Продажа

342.00

АСТАНА

Покупка

339.00

Продажа

341.00

Подробнее
Новости за сегодня

Абдрахманов о бывших казахско-турецких лицеях: мы не допустим вмешательства

 

Министерство иностранных дел РК заявило о недопустимости вмешательства в деятельность казахстанских образовательных учреждений, в частности бывших казахско-турецких лицеев.

«Казахско-турецкие лицеи прошли процесс ребрендинга, они имеют новые названия. Они руководствуются в своей программе утвержденными в Казахстане учебными программами, и они находятся под руководством соответствующих местных исполнительных органов власти», — сказал глава МИД Кайрат Абдрахманов журналистам.

«Мы никакого вмешательства в деятельность образовательных учреждений, которые находятся в РК, не допустим», — добавил он.

По информации казахстанских СМИ, посол Турции в Казахстане Невзат Уянык заявил, что казахско-турецкие лицеи не имеют никакого отношения к властям Турции. Он якобы заявил, что официальная Анкара намерена «избавляться от них» и «защищаться от тех, кто наносит вред репутации Турции». По его словам, лицеи в скором времени полностью перейдут под руководство министерства национального образования Турции.

В ответ на это Минобразования Казахстана официально опроверг саму возможность подобной меры. КТЛ были преобразованы в «Білім-инновация лицейі» (Образовательно-инновационные лицеи) и работают по стандартам казахстанского образования, заявили в ведомстве. Позже турецкие дипломаты распространили в СМИ заявление, в котором сообщили, что имел место неверный перевод интервью посла. В заявлении отмечается, что «посол не выражал мнения относительно казахско-турецких лицеев, и что ситуация возникла вследствие ошибки переводчика».

 

13 марта 2017, 16:35
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код