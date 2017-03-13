Абдрахманов о бывших казахско-турецких лицеях: мы не допустим вмешательства

Министерство иностранных дел РК заявило о недопустимости вмешательства в деятельность казахстанских образовательных учреждений, в частности бывших казахско-турецких лицеев.

«Казахско-турецкие лицеи прошли процесс ребрендинга, они имеют новые названия. Они руководствуются в своей программе утвержденными в Казахстане учебными программами, и они находятся под руководством соответствующих местных исполнительных органов власти», — сказал глава МИД Кайрат Абдрахманов журналистам.

«Мы никакого вмешательства в деятельность образовательных учреждений, которые находятся в РК, не допустим», — добавил он.

По информации казахстанских СМИ, посол Турции в Казахстане Невзат Уянык заявил, что казахско-турецкие лицеи не имеют никакого отношения к властям Турции. Он якобы заявил, что официальная Анкара намерена «избавляться от них» и «защищаться от тех, кто наносит вред репутации Турции». По его словам, лицеи в скором времени полностью перейдут под руководство министерства национального образования Турции.

В ответ на это Минобразования Казахстана официально опроверг саму возможность подобной меры. КТЛ были преобразованы в «Білім-инновация лицейі» (Образовательно-инновационные лицеи) и работают по стандартам казахстанского образования, заявили в ведомстве. Позже турецкие дипломаты распространили в СМИ заявление, в котором сообщили, что имел место неверный перевод интервью посла. В заявлении отмечается, что «посол не выражал мнения относительно казахско-турецких лицеев, и что ситуация возникла вследствие ошибки переводчика».