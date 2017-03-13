ОСА: Требование полицейских Актау по внесению грузовых боксов в техпаспорт незаконно

Требование актауских полицейских ставить в техпаспорт автомобиля отметку о наличии грузового бокса - неправомерно. Об этом заявил Руслан Лазута, руководитель Общественного Объединения «Общество содействия автомобилистов»,

Грузовой бокс на автомобиле нельзя считать элементом переоборудования технического средства, считают в ОО «ОСА».





Полицейские Актау ссылаются на пункт 2 статьи 61 «Закона о дорожном движении» РК, где говорится о том, что «...Внесенные изменения в конструкцию зарегистрированного транспортного средства должны быть отражены в регистрационных документах транспортного средства». По словам Руслана Лазуты, изменениями в конструкцию можно считать лишь то, что изначально не было предусмотрено заводом-изготовителем автомобиля.





- Для грузовых боксов на заводе делаются специальные крепления, соответственно, это не изменение в конструкцию. Наличие бокса никак не влияет на безопасность движения, и никто не может заставлять водителей делать отдельные отметки в техпаспорте. Я считаю ответ, который вам дали в ДВД области, противоречит закону. Сомнительно и то, что полицейский не составил протокола и ограничился «устным замечанием». В законодательстве нет такого понятия. Соответственно, если бы патрульный был на 100% уверен в своей правоте, он обязательно составил бы протокол, - считает Руслан Лазута.





К переоборудованию автомобиля относится установка дополнительных фар, изменение кузова, просверливание дырок на крыше для установки металлических конструкций и прочее. Согласно законодательству, переоборудование — это исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией транспортного средства составных частей и предметов оборудования, влияющих на безопасность дорожного движения.