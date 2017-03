Методы противодействия антиконкурентным соглашениям

Алина Москаленко,

LLB, Высшая Школа Права «Әділет»

Каспийский Общественный Университет

Основной задачей антимонопольного законодательства в большинстве стран является защита интересов потребителей от необоснованно высоких цен, ограничений на покупку товаров и услуг, их преднамеренного искусственного дефицита и других нежелательных последствий противозаконного поведения производителей. Предполагается, что компании должны конкурировать между собой для выгоды покупателей, но не кооперировать свои действия ради получения прибыли, нарушая принципы конкуренции.

Антимонопольные органы по всему миру сфокусированы, помимо прочего, на горизонтальных соглашениях, направленных на фиксирование цен, раздел рынков и ограничение производства. Такие соглашения повсеместно именуются «картелями». Стремясь создать должные условия для осуществления рационального и законного антимонопольного регулирования предпринимательских отношений, казахстанское законодательство ввело термин «картель» в мае 2015 года. Так, в соответствии с п.1 ст.10 утратившего силу Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года №112-IV «О конкуренции» (далее - «Закон»), запрещались горизонтальные соглашения между субъектами рынка, которые ущемляют законные права потребителей и (или) приводят или могут привести к определенным негативным для потребителей последствиям. Данная формулировка предусматривала совокупность факта ущемления интересов потребителей и наличия имеющихся или вероятно возможных антиконкурентных последствий.

Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан (далее - «ПК РК») от 29 октября 2015 года изменил эти требования: в данное время картелями признаются горизонтальные соглашения между субъектами рынка, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок; к сокращению или прекращению производства товаров, отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками).

Создание картелей повсеместно запрещается и влечет за собой значительные штрафы и тюремное заключение виновных лиц. Взыскания, налагаемые на участников картелей в США, Канаде, Европейском Союзе и Бразилии, исчисляются миллиардами долларов США; в Австралии, Южной Корее, Японии и Южной Африке - сотнями миллионов. В таких делах как Elevators and escalators, Intel, Car Glass, Vitamins штрафы исчислялись миллиардами евро. Другие регионы, включая Казахстан, пока не так решительны в применении гигантских санкций, но тенденция ужесточения наказания за горизонтальные соглашения развивается во всех уголках земного шара.

Попытки зафиксировать цену на конкурентном рынке, предположительно, существуют столько же столетий, сколько и сами рынки. Причина этому очевидна - стремление получить дополнительную прибыль, ведь картель наделяет игрока рынка той силой, обладание которой невозможно другими способами. Судьба потребителя, столкнувшегося с картелем, предрешена: покупка будет осуществлена у недобросовестного конкурента, поскольку иной вариант становится недоступным. В этом и заключается основная уловка горизонтальных соглашений.

Таким образом, утверждение Адама Смита, сделанное в конце XVIII века, является до сих пор актуальным: «…Конкуренты редко встречаются для развлечений, но если они общаются, такие связи часто приводят к замыслам против государства или фиксированию цен». Спустя два века после этого высказывания, Верховный суд США в деле Verizon Communications, Inc. v Law Offices of Curtis v Trinko назвал картель наивысшим злом антимонопольного закона. Таким образом, сговоры предпринимателей эволюционировали из банального признания их существования до статуса преимущественной проблемы антиконкурентного регулирования.

Во многих странах мира борьба с картелями осуществляется с помощью определенных мер, используемых в разной степени в каждом государстве. Тем не менее, представляется возможным систематизировать подходы уполномоченных государственных органов в борьбе с антиконкурентными соглашениями и выделить пять основных способов противодействия картелям.

1. Уголовное преследование. Считается, что антимонопольный закон базируется на двух основных принципах: (i) возмездие подразумевает под собой пропорциональность наказания тяжести причиненного вреда (ii) недопущение правонарушения предполагает, что общество является более защищенным, когда суровость возможного наказания предотвращает незаконные действия и рецидивизм. Денежные взыскания способны компенсировать ущерб по первому принципу, но недостаточны в предотвращении повторных правонарушений. Это объясняется тем, что зачастую руководители участников картелей сосредоточены больше на собственных премиях, которые могут быть получены за счет увеличившихся продаж, хотя и достигнутых при помощи незаконных соглашений, нежели чем о штрафах, которые грозят компании и, следовательно, акционерам. Риск тюремного заключения, однако, имеет несомненно больший эффект для физических лиц, организующих картель: места лишения свободы созданы исключительно для виновных менеджеров, но не для корпораций. Таким образом, только одновременное применение денежных взысканий и тюремного заключения полностью соответствует духу антимонопольного законодательства.

Придание антиконкурентному соглашению статуса преступления берет свое начало в США в конце XIX века. Антитрестовский отдел Департамента Юстиции США (Antitrust Division of the US Department of Justice) по сей день убежден, что наиболее эффективным методом выявления и наказания картельной практики является способность держать виновных лиц под риском тюремного заключения. В доказательство данного заявления, сотрудники Департамента юстиции США ссылаются на тот факт, что очень часто виновные лица ходатайствуют о замене тюремного срока огромными компенсационными выплатами (в основном, такие петиции отклоняются), но никогда не просят лишить их свободы вместо обязанности выплатить штраф.

За период 1990-2007 гг. около 300 граждан были заключены под стражу в США за горизонтальные соглашения. Важный шаг на пути к глобальной криминализации картелей был сделан Департаментом юстиции США, когда в подобные дела начал вовлекаться ИНТЕРПОЛ: в начале XXI века Великобритания, Германия, Эстония и другие государства ЕС также применили тюремное заключение.

На сегодняшний день уголовная ответственность за картельные соглашения предусматривается в законах более 30 государств. Они существуют во многих странах Европейского Союза, а также в США, Австралии, Израиле, Японии, Южной Корее, России и других странах. Долгие сроки тюремного заключения могут быть наложены в Канаде (до 14 лет), США, Ирландии, Австралии, Южной Африке, Мексике (везде - до 10 лет). В Казахстане самое тяжкое преступление в области монополистической деятельности наказывается лишением свободы до шести лет.

Практика двух последних десятилетий демонстрирует, что юрисдикции по всему миру усиливают ответственность лиц, участвующих в картелях, и применяют тюремное заключение как обычную, а не экстраординарную санкцию за данное нарушение антимонопольного права. Кроме того, признание картеля преступлением приводит к ряду преимуществ, относящихся к процессу обвинения на международном уровне: появляются возможность обращения к конвенциям о взаимной юридической помощи и дополнительные полномочия при экстрадиции. Принимая во внимание увеличившееся число международных картелей, отсутствие их уголовного преследования в отдельных государствах может предоставить недобросовестному бизнесу возможность использовать эти «непокрытые» территории в качестве «штаб-квартиры» для операций, основанных на сговоре. Следовательно, страны, поддерживающие тенденцию криминализации картелей, могут пострадать от лояльных законов других государств.

Подавляющее большинство юрисдикций сочетают практику придания картелю статуса преступления со стимулированием обращений за программами смягчения ответственности (leniency programs), используя таким образом принцип «кнута и пряника». Строгие санкции не могут функционировать без программы смягчения ответственности, равно как и наоборот: никто не будет заинтересован сообщать о нарушении закона, если не будет опасаться серьезного возмездия.

2. Программы смягчения ответственности. Освобождение от штрафов предоставляется программами смягчения ответственности лицам, которые согласились сотрудничать со следствием: лицо может получить определенное поощрение за сообщение о собственных незаконных действиях. Данный законодательный феномен не является новшеством: экологические и налоговые органы в некоторых странах использовали подобный подход, и его право на существование было доказано практикой. На сегодняшний день более 50 стран мира приняли программы смягчения ответственности в рамках антимонопольного законодательства, и этот тренд имеет все шансы на продолжение.

Сторонники программ сотрудничества утверждают, что такой гуманный подход увеличивает вероятность выявления картелей и их эффективного преследования, в то время как их противники считают данные программы слишком либеральными и лишенными строгости. Ответом на критику противников программ может являться тот факт, что до 1993 года антимонопольные органы США не привлекли к ответственности ни один международный картель, однако в течение нескольких лет после принятия программы смягчения ответственности количество выявленных сговоров достигло пятидесяти. В Европейском Союзе эффективность программы освобождения от ответственности также была продемонстрирована за короткий срок: в течение четырех лет Европейская антимонопольная комиссия получила более ста обращений за освобождением от ответственности.

Другое преимущество заключается в том, что программа сокращает расходы государственных структур: сбор доказательств и их подготовка для судебного разбирательства в большинстве стран требует значительных финансовых затрат, в то время как добровольное предоставление доказательств нарушителями может снизить или даже исключить такие затраты.

В последние годы около 90% всех дел по картелям в США связаны с программой освобождения от ответственности.

В Европейском союзе программа была принята в 1996 году и предоставляет автоматическое сокращение штрафов на 10% для любого заявителя, первый из которых может даже полностью избежать штрафов. В конце 2013 года банки Barclays и UBS получили 100% освобождение от штрафа, который мог достичь 700 миллионов евро и 2.5 миллиарда евро соответственно за участие в картеле Euribor.

В Казахстане совокупные условия освобождения субъекта рынка, совершившего административное правонарушение в виде антиконкурентного соглашения или антиконкурентных согласованных действий, от конфискации монопольного дохода сформулированы в статье 159 Кодекса об административном правонарушении: (1) к моменту, когда субъект рынка заявляет антимонопольному органу об антиконкурентных соглашениях или антиконкурентных согласованных действиях, антимонопольный орган не получал информации о данных антиконкурентных соглашениях или антиконкурентных согласованных действиях из других источников; (2) субъект рынка предпринимает срочные меры по прекращению своего участия в антиконкурентных соглашениях или антиконкурентных согласованных действиях; (3) субъект рынка сообщает полную информацию о фактах антиконкурентных соглашений или антиконкурентных согласованных действий на протяжении всего расследования с момента заявления; (4) субъект рынка добровольно возмещает ущерб потребителям, причиненный в результате совершения антиконкурентных соглашений или антиконкурентных согласованных действий.

Таким образом, эффективность программы освобождения от ответственности доказана практикой антиконкурентной борьбы в ряде регионов по всему миру.

3. Частные иски. На одном из заседаний Европейской антимонопольной комиссии было озвучено, что каждый человек имеет право на защиту от антиконкурентных действий третьих лиц. Такое право, однако, является реальным и реализуемым на практике только тогда, когда нарушитель может быть принужден компенсировать причиненный вред. Ряд исследователей обоснованно полагает, что борьба с картелями должна вестись в нескольких направлениях, включая совмещение штрафов, налагаемых антимонопольными органами, с высокой активностью потребителей, требующих компенсацию за причиненный ущерб в гражданском порядке.

Реальную ситуацию с частными заявлениями о компенсации затруднительно проследить, поскольку их большая часть разрешается в досудебном порядке, и официальная статистика такой практики не ведется. Однако, по самым минимальным подсчетам, в рамках процедуры частного взыскания заявители по всему миру получили по меньшей мере 19.7 миллиардов долларов США, четыре из которых - по вышеуказанному делу Vitamins.

По Акту Шермана (США), являющегося отцом-основателем современного антимонопольного права, частное взыскание преследует три цели: (i) компенсировать ущерб, причиненный потребителям; (ii) наказать участников картелей и, таким образом, предотвратить рецидивы; (iii) компенсировать затраты государства на выявление и расследование незаконных соглашений.

Пострадавшие от картелей в Австралии, Латинской Америке и Азии, включая Казахстан, редко обращаются к частным искам, несмотря на доступность такой меры в местных законодательных актах. Основными причинами этого являются высокие критерии доказывания причиненного ущерба и обязанность заявителя самостоятельно оплачивать юридические расходы (по крайней мере, перед подачей иска).

Многие страны имеют достаточную возможность стимулировать потребителей к обращению за частными взысканиями с организаторов картелей, и ожидается, что в ближайшие годы культура защиты своих прав в судебном порядке и готовность нести судебные издержки станут привычными в каждой юрисдикции.

4. Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью. Не требует доказательств тот факт, что картели создаются только осознанно, поскольку соглашение о фиксировании цены или о других незаконных действиях не может быть достигнуто случайно, и участники картелей в подавляющем большинстве случаев осведомлены о незаконности своих действий. Осознавая осуществляемое нарушение закона, руководители компаний заключают антиконкурентные соглашения в отелях, ресторанах, а также на встречах торговых ассоциаций. В деле Gas Insulated Switchgear использовалась даже система шифрования, способная делать электронные сообщения и телефонные разговоры непонятными для посторонних лиц; электронные сообщения были защищены паролями, отправлялись с анонимных почтовых ящиков и регулярно удалялись; для их хранения использовались флэш-карты вместо жестких дисков. В деле Graphite Electrodes существовала запутанная система замаскированных имен компаний и их менеджеров. Таким образом, говорить об участии в картельном соглашении «по неосторожности» практически невозможно.

Картели в основном создаются руководителями компаний, а не рядовыми сотрудниками, поскольку ограничение производства, ценовой сговор или раздел ранка однозначно требуют вовлечение высшего уровня менеджмента. Чаще всего ими являются коммерческие директоры, генеральные директоры, иногда члены советов директоров и финансовые менеджеры: те, кто заинтересован в огромной прибыли компании и те, чье личное вознаграждение напрямую зависит от финансовых показателей юридического лица.

Руководители организаторов картелей достаточно успешно продолжают свою карьеру после тюремного заключения: их приглашают на высокие посты в компании-конкуренты либо крупные корпорации другой индустрии (как было с E.Broström после 3-х месяцев тюремного заключения по делу Akzo Nobel), и даже иногда повышают в должности (как менеджера по продажам British Airways, назначенного в компанию Bupa коммерческим директором). Почти сразу после выхода из тюрьмы в 2000 году Roland Brönnimann из F.Hoffman-La Roche Ltd. стал ответственным за европейский и латино-американский рынки Synthes Ltd. Таким образом, в глазах акционеров его опыт затмил криминальное прошлое.

Существует мнение, что расходы на тюремное заключение могут быть значительно снижены, если институт лишения права занимать определенную должность найдет более широкое применение. Однако, существующая сегодня ситуация с так называемой «дисквалификацией» во многих странах оставляет желать лучшего. Так, в Казахстане максимальный срок отстранения организаторов картелей от должности составляет три года. Таким образом, риск быть «не у дел» в течение нескольких лет и только на определенной территории не является лучшим сдерживающим фактором для организаторов картелей.

Предполагается, что внедрение длительных сроков лишения возможности занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью может иметь более действенный эффект. Во-первых, правонарушитель будет иметь больший страх навсегда закончить свою карьеру; во-вторых, риск того, что местные рынки пострадают в будущем от повторных незаконных действий этого лица, значительно снижается. Таким образом, развитое применение данной меры вкупе с денежными санкциями и/или тюремным заключением может внести существенный вклад в борьбу с картелями.

5. Сообщения о нарушении закона (whistleblowing). Данная мера заключается во введении законодательного побуждения физических лиц к сообщению о картелях. Система таких сообщений предусматривает защиту заявителя от последующего преследования со стороны работодателя или третьих лиц, а также выплату вознаграждения за полезную информацию. Предполагается, что комбинация этих «молодых» и пока мало применяемых инструментов может привести к положительным результатам в борьбе с антиконкурентными соглашениями.

В дополнение к существующей программе смягчения ответственности, Департамент юстиции США получает жалобы через Центр гражданских жалоб (Citizen Complaint Center), включая те, которые относятся к нарушению антимонопольного законодательства. Лица, заметившие подозрительное поведение предпринимателей, направляют соответствующую информацию посредством электронной почты, обычной почты или с помощью горячей телефонной линии. Следует отметить, что Департамент юстиции США широко применяет аудио- и видеозаписи, предоставленные информаторами, в качестве доказательств картельного сговора.

В странах ЕС существует другой важный инструмент стимулирования заявителей, который заключается в их финансировании. Например, Управление добросовестной торговли Великобритании (the UK Office of Fair Trade) предлагает до 100 000 фунтов стерлингов за полезную информацию о картелях. Данная сумма могла бы выглядеть внушительной, если бы не широкие полномочия Управления по принятию решения в отношении выплаты вознаграждения и его размере. Так, Управление оставляет за собой право не выплачивать вознаграждение, даже если информация, предоставленная заявителем, является достаточным основанием для расследования. По этой причине, Управление рекомендует обсуждать полезность информации заранее, отмечая, что расчет вознаграждения производится после предоставления информации. Заявителю обещана «честная цена» за информацию, исходя из таких факторов, как ее ценность для расследования, экономический вред картеля, усилия, затраченные для получения данной информации, а также риск для заявителя. Управление выплачивает вознаграждение только после завершения расследования, что служит сдерживающим для заявителя фактором, поскольку антимонопольные расследования могут длиться в течение нескольких лет.

Кроме того, система вознаграждений может стать более точной и предсказуемой: обещания предоставить «минимум» или «максимум» вряд ли воодушевят информаторов. Ожидается, что система будет близка к «прейскуранту», когда доказательство оценивается в Х, имя менеджера в Y, общая информация в Z и так далее. Этот подход, однозначно, должен учитывать местные особенности каждого государства, но необходимость в его введении очевидна.

Таким образом, имеется обоснованная уверенность в том, что сочетание защиты заявителя с прозрачной системой вознаграждения может играть важную роль в процессе борьбы с картелями.

Следует заметить, что антимонопольные ведомства, которые призваны предотвращать и раскрывать картели, а также привлекать к ответственности их организаторов и участников, должны постоянно совершенствовать свои методы борьбы с антиконкурентными соглашениями. Такие методы регулярно предлагаются исследователями и практикующими юристами, но до сегодняшнего дня ни гуманные программы освобождения от ответственности, ни строгая уголовная ответственность не могут свести картели к нулю.

Антиконкурентные соглашения заключаются в период финансового кризиса и процветания экономики, между небольшими предпринимателями и крупными игроками рынка, в фармацевтической отрасли и производстве автомобильных запасных частей.

Необходимо признать, что действия антимонопольных органов демонстрируют значительный прогресс от десятилетия к десятилетию. Вместе с тем, как было показано выше, изощренность организаторов картелей не стоит на месте, и государственные органы должны не только следовать за нарушителями по пятам, но и эффективно упреждать нарушения.

В настоящее время большинство государств имеет антимонопольное законодательство, и картели повсеместно запрещены. Однако антиконкурентные соглашения продолжают появляться и функционировать как в отдельных государствах, так и на международном уровне. Это означает, что существующие законы не в полной мере эффективны и нуждаются в усовершенствовании. Такой процесс не является быстрым, но первые шаги должны быть предприняты незамедлительно для того, чтобы достичь существенных изменений в ближайшем будущем и предотвратить колоссальные экономические убытки, вызываемые картелями.