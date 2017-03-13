Обновление Конституции гарантирует защиту основных

жизненных ценностей

Нуртаев Рамазан Туякович,

доктор юридических наук, профессор,

главный научный сотрудник

Института законодательства Республики Казахстан

В подписанном Лидером нации - Президентом нашей страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» в качестве одного из жизненно важных представляется справедливым признать дополнение подпунктом 10-1 статьи 44 Конституции нашей республики.

Рассматриваемая новая конституционная норма ориентирована на достижение цели дальнейшего укрепления гарантий защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, повышения эффективности принимаемых государством мер по обеспечению национальной безопасности, сохранению суверенитета и целостности нашего государства. Особая значимость принятой новой нормы заключается в том, что Президент в направляемых им в Конституционный Совет обращениях вправе ставить вопрос о соответствии нормам Конституции вступившего в силу закона или иного правового акта. В случае обнаружения противоречия между нормой отдельного закона или иного правового акта нормам Основного закона Конституционный совет на основе своего заключения принимает меры к устранению имеющейся коллизии.

Дальнейшее укрепление гарантий защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина основано на принципе возведения человека, его жизни, прав и свобод в нашей стране в ранг высшей ценности. Поэтому Президент страны и государство проявляют постоянную заботу о защите интересов граждан, создании нормальных условий для их жизни и развития. Повышенную актуальность разрешения задач, направленных на создание конкретных условий для обеспечения национальной безопасности, сохранения суверенитета и территориальной целостности нашего государства уместным будет связывать с необходимостью обязательного учета отчетливо обозначившихся опасных вызовов и угроз, получивших в настоящее время распространение в планетарных масштабах. Поэтому забота о защите интересов национальной безопасности, принятие мер, направленных на дальнейшее укрепление основ суверенитета и территориальной целостности нашего государства, являются одними из приоритетных направлений в деятельности по планированию и реализации проводимой государством политики.