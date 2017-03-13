ЦИК зарегистрировала А.Рау депутатом Мажилиса Парламента РК

Центральная избирательная комиссия на своем заседании приняла решение о регистрации члена Партии «Нұр Отан» Рау Альберта Павловича депутатом Мажилиса Парламента РК, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Решение ЦИК РК принято в соответствии со статьями 46, 97-1 и 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» на основании постановления Бюро Политического совета Партии «Нұр Отан».

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Б.Имашев вручил А.Рау удостоверение и нагрудный знак депутата Мажилиса Парламента РК.

Альберт Рау родился 1 сентября 1960 года в поселке Валерьяновка Тарановского района Костанайской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Рудненский филиал Казахского политехнического института (1982)

Горный инженер-электрик по специальности электрификация и автоматизация горных работ

· Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (2004)

Экономист-менеджер по специальности государственное и муниципальное управление

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Комплексное развитие экономики региона и проблема адаптации ее к рынку (на материалах промышленного комплекса Лисаковской СЭЗ)» (1998);

· Доктор экономических наук

Трудовой стаж:

· Энергетик Коржункольского рудника ССГОКа города Лисаковск Костанайской области (1984-1986);

· Председатель профкома Коржункольского рудника ССГОКа города Лисаковск Костанайской области (1986-1991);

· Заместитель начальника хозрасчетного коммерческого управления исполкома Лисаковского городского Совета народных депутатов Костанайской области (1991-1992);

· Председатель Лисаковского городского Совета народных депутатов (1992-1993);

· Заместитель главы Лисаковской городской администрации (1993-1994);

· Глава администрации, аким г. Лисаковска - председатель административного совета Лисаковской специальной экономической зоны (09.1994-12.2004);

· Заместитель акима Костанайской области (12.2004-12.2006);

· Председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» (15.01.2007-23.01.2008);

· Аким Акмолинской области (23.01.2008-15.03.2010);

· Первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан (16.03.2010-08.2014);

· Заместитель Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан (13.08.2014-11.07.2016);

· Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (с 11.07.2016)