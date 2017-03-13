Исключение казахского языка из ЕНТ разъяснили в Минобразования РК

При этом он входит в обязательный перечень итоговой аттестации - выпускного экзамена в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Почему было принято такое решение, объяснили представители Министерства образования и науки РК и Национального центра тестирования во время встречи с блогерами. По словам директора НЦТ Рамазана Алимкулова, для абитуриентов с казахским языком обучения в предмете «грамотность чтения» встречаются вопросы, касающиеся государственного языка.

«Для выпускников школ с русским языком обучения раньше в ЕНТ был предмет «казахский язык», однако баллы по нему не засчитывались. Он сдавался формально. Сейчас мы его убрали совсем, но оставили в выпускных экзаменах», - подчеркнул директор департамента высшего, послевузовского образования МОН РК Дархан Ахмедзакиев.

Этот ответ не удовлетворил присутствующих на встрече.

Они отметили опыт других стран, где необходимо сдавать обязательные тесты на знание языка. К примеру, чтобы учиться в Англии, нужно сдавать IELTS, в США - TOEFL, во Франции - Delta.

По их мнению, обязательная сдача казахского языка стала бы стимулом для его изучения.

На что директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Жаныл Жонтаева ответила:

«Сейчас в стране больше 82% - школы с казахским языком обучения. Есть районы, в которых нет русских школ. Поймите правильно. Он ведь остался в итоговой аттестации». По ее мнению, ответственность по изучению государственного языка должны ощущать и родители, разговаривая на нем со своими детьми. «Вы думаете, что обязательное введение казахского языка в ЕНТ повлияет на качество обучения казахскому языку? Нет. Если мы его введем, это никак не повлияет. Нужно выстраивать идеологию и обучать языку на протяжении всех 11 лет», - заключил Дархан Ахмедзакиев.

Напомним, в этом году Единое национальное тестирование будет проводиться в новом формате, поделенном на два этапа: итоговую аттестацию - как выпускной экзамен в школах, и ЕНТ - как вступительный экзамен в вузы. Итоговая аттестация в школах будет проводиться по 5 предметам, включая 4 обязательных (родной язык и литература, алгебра и начала анализа, история Казахстана, казахский язык в школах с неказахским языком обучения/ русский язык в школах с казахским языком обучения) и 1 по выбору. ЕНТ остается как экзамен для поступления в вузы и как система распределения государственных грантов. Но если раньше было 125 вопросов, теперь же по формату ЕНТ 2017 года предполагается 120 вопросов. Все вопросы учитываются по 5 предметам, из них 3 обязательных (математическая грамотность, грамотность чтения, история Казахстана) и 2 профильных, в зависимости от тех специальностей в вузах, на которые планирует поступать абитуриент. Время проведения тестирования составляет 3 часа 50 минут. Проходной балл - 50.

Анеля Касымова