Радиологи: окрестности Фукусимы стали безопасными для человека

Цезий-137 или распался сам по себе, или был частично вымыт в океан под действием дождей и талых вод.

Японские ученые заявляют, что уровень радиационного фона в районе Датэ города Фукусима неподалеку от разрушенной АЭС достиг значений, меньших или сопоставимых с типичным природным фоном для Японии.





Об этом говорится в статье, принятой к публикации в Journal of Radiological Protection, передает РИА Новости





"Что интересно, если смотреть на ситуацию с точки зрения всего населения, то меры по очистке зараженных территорий не сильно уменьшили дозу для каждого их жителя. Возможно, что уровень радиации сильно упал для отдельных семей или людей, но большая часть снижения приходится на естественный распад радиоактивного цезия или его вымывание из почвы дождями и снегом", — заявил Рюго Хайяно (Ryugo Hayano) из университета Токио (Япония).





Хайяно и его коллеги на протяжении нескольких лет наблюдали за уровнями радиации в Датэ, выдав местным жителям специальные "накопительные" датчики радиации. Они представляют собой кусочки стекла, покрытые специальной пленкой, которая постепенно темнеет под действием ионизирующего излучения. Если человек постоянно носит такую "стекляшку" с собой, то по ее потемнению можно определить, какую дозу радиации он получил за месяц, год или более продолжительные сроки.





Как рассказывают ученые, они начали подобные наблюдения еще в апреле 2011 года, до запуска официальных проектов по очистке окрестностей Фукусимы от заражения цезием-137 и другими радионуклидами в 2012 году, что позволило им впервые оценить то, насколько эффективно подобные меры защищают здоровье людей, живущих на территории "зон отчуждения".





Эти замеры, по словам японских радиологов, показывают, что сегодня радиационный фон в Датэ и в многих других районах Фукусимы, считавшихся особо загрязненными, упал до значений, близких к фоновым или даже меньших их.





В среднем, человек, живущий в зоне отчуждения, получит около 18 миллизивертов излучения за всю жизнь, что на порядки меньше нормы, установленной Международной комиссией по радиологической защите МАГАТЭ – 20 миллизивертов в год.





По сути, как отмечают Хайяно и его коллеги, произошел процесс самоочистки почвы и вод – цезий-137 или распался сам по себе, или был частично вымыт в океан под действием дождей и талых вод. Процесс очистки почвы не сыграл в этом заметной роли – радиационный фон менялся фактически с одной и той же скоростью как до начала обработки почвы и зданий в Датэ, так и после его завершения. Подобные выводы идут вразрез с заявлениями Министерства энергетики Японии, специалисты которого заявляли о том, что очистка почвы и зданий снизила фон на 22%.





Как подчеркивают ученые, получение таких выводов не означает, что очистительные меры не стоит проводить в принципе, однако говорит о том, что текущие подходы к борьбе с последствиями аварий на атомных объектах в Японии являются крайне неэффективными. Как предполагают ученые, это может быть связано с тем, что очищались только здания и почва вокруг них, а остальные части города и его окрестностей не подвергались очистке.





Напомним, шесть лет назад произошла одна из самых тяжелых аварий на АЭС в истории Земли — системы охлаждения сразу четырех реакторов АЭС "Фукусима-1" были выведены из строя в результате мощнейшего землетрясения и цунами. Это привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны, в результате чего в атмосферу, почву и в океан попало большое количество радиоактивных веществ.

Попадание больших количеств цезия-137 и ряда других опасных веществ в почву и грунтовые воды вынудило правительство Японии в апреле 2011 года эвакуировать жителей зоны радиусом в 20 километров от АЭС, и создать зону отчуждения радиусом в 30 километров, проживание в которой было признано небезопасным для человека.

Несмотря на очень трепетное отношение к слову "радиация" в Японии, в зоне отчуждения, в том числе и в районе Датэ в городе Фукусима, осталось жить несколько сотен человек, не пожелавших покидать родные дома по рекомендациям правительства.



