В соответствии с пунктом 12 статьи 38 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте» и пунктом 2 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре», утверждена Инструкция по обеспечению безопасности проведения спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий.

Организатор массового мероприятия (далее - организатор) в общедоступных для граждан местах размещают правила поведения зрителей, регламентирующие порядок организации и проведения массовых мероприятий, предусматривают меры, обеспечивающие поддержание общественного порядка, безопасность зрителей, пожарную и санитарно-эпидемиологическую безопасность, оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях, и порядок эвакуации в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств.

Для проведения спортивных, спортивно-массовых мероприятий разрабатываются и направляются в органы внутренних дел (далее - ОВД) графики проведения на предстоящий год:

1) международного и республиканского уровня - уполномоченным органом в области физической культуры и спорта (далее - уполномоченный орган);

2) местного уровня - местным исполнительным органом, акимом района в городе, города районного значения, сельского округа, поселка и села.

Для проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий организатор направляет в местные исполнительные органы (далее - МИО), на территории которого оно проходит, не позднее десяти календарных дней до дня проведения массового мероприятия письменное уведомление о проведении массового мероприятия по форме, согласно приложению к настоящей Инструкции, с приложением программ проведения массовых мероприятий (регламент, сценарий) в произвольной форме.

МИО рассматривает уведомление и информирует ОВД в течение трех рабочих дней со дня его поступления. В случае, если организатором массового мероприятия является МИО или уполномоченный орган, то уведомление не направляется, а информируется только ОВД.

Для организации и проведения массовых мероприятий МИО создаются организационные комитеты (далее - комитеты), которые координируют деятельность организаций, задействованных в подготовке и проведении этих мероприятий.

В состав комитета входят представители ОВД (местная полицейская службы, органы гражданской защиты), организатор массового мероприятия. Комитет возглавляют уполномоченный представитель МИО.

Организатор за три календарных дня до проведения массового мероприятия информирует МИО, которые в свою очередь информируют ОВД о предполагаемом количестве зрителей, и не позднее, чем за один календарный день до их начала, заявляет о числе проданных билетов, выданных пропусков, в том числе на транспортные средства.

Продажа входных билетов и выдача пропусков без указания мест, трибун и секторов, а также распространение их в количествах превышающих наличие мест не допускается.

МИО через средства массовой информации информирует о временных изменениях маршрутов движения транспорта, ограничении доступа граждан к месту проведения массовых мероприятий.

Взаимодействие ОВД с другими заинтересованными организациями включает в себя обмен информацией о содержании, значимости планируемого массового мероприятия, о предлагаемом количестве участников и зрителей, о месте и времени проведения массового мероприятия, о психологическом климате среди участников массового мероприятия.

Взаимодействие между подразделениями ОВД заключается в:

1) четком исполнении всеми нарядами и службами, задействованными в обеспечении общественного порядка, дорожной и пожарной безопасности, общей задачи и своих должностных инструкций по ее реализации;

2) постоянном знании оперативной обстановки и ее изменений;

3) наличии бесперебойной связи и постоянном обмене оперативной информацией;

4) знании и правильном применении установленных команд и сигналов;

5) своевременном оказании помощи соседним нарядам ОВД;

6) оперативном и эффективном осуществлении маневра силами и средствами.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.