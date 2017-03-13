В Астане мужчина не смог наказать химчистку, испортившую костюм за 600 тыс тенге
13 марта 2017, 17:19
Суд, изучив материалы дела, отказал в удовлетворении исковых требований.
В Астане в суде был рассмотрен иск клиента к химчистке, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.
Мужчина сдал спортивную одежду своего бывшего работодателя, которую приобрел в Алматы в магазине «Louis Vuitton» за 608 000 тенге для чистки в одну из химчисток столицы.
После получения вещей из химчистки он обнаружил, что спортивный костюм уменьшился на размер, в связи с чем, истец обратился в Сарыаркинский районный суд города Астаны с исковыми требованиями о взыскании с ответчика материального ущерба.
"Согласно условиям договора, заключенного между сторонами - при частичной или не полной маркировке, либо её отсутствии приём и чистка изделий осуществляется только по требованию заказчика. При этом в договоре обговорено, что исполнитель не несёт материальной ответственности за качество чистки, порчу и потерю товарного вида, сданного изделия. Суд, изучив материалы дела, отказал в удовлетворении исковых требований. Решение не вступило в законную силу", - сообщили в суде.
фото: dom-pokupok.ru
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