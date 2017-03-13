«Ак жол» предлагает перейти к прямым выборам акимов городов и сел

Партия «Ак жол» предлагает перейти к прямым выборам акимов городов и сел. Об этом сообщил лидер демократов Азат Перуашев в ходе заседания Коалиции демократических сил (ОКДС) в прошлую пятницу, передает Zakon.kz.

«Думаю, мы ещё не осмыслили масштабы произошедшего и потенциал развития политической системы, который открывает эта конституционная реформа. Инициатива президента Назарбаева прошла широкое обсуждение в обществе, дав возможность каждому гражданину донести свою позицию, быть услышанным, - сказал Перуашев. - Острую дискуссию вызвали предложения по 26 статье. Партия «Ак жол» также направляла свои возражения по ней в рабочую группу. Мы предложили дополнить, что «действие ст.26 не распространяется на земельные отношения». Но принятое Главой государства решение вообще не менять 26 статью - оказалось ещё более кардинальным и с воодушевлением принято в обществе».

По мнению депутата, призыв Президента рассматривать Конституцию как платформу для консенсуса, а не повод для разногласий, - нужно брать за основу при всех подобных спорах. Поэтому лично он «достаточно спокойно и сдержанно» воспринял отклонение рабочей группой ряда резонансных поправок партии «Ак жол».

Лидер Демократической партии указал на такие позитивные новеллы в Основном законе, как сложение полномочий Правительства перед вновь избранным Мажилисом: речь идёт о прямом влиянии победивших политических партий на формирование персонального состава Правительства, что резко повышает значение политических партий и цену победы на выборах. Азат Перуашев также особо отметил включение в перечень основополагающих ценностей Республики - государственной Независимости Казахстана, которая не может быть пересмотрена ни в каких случаях, включая изменения Конституции в дальнейшем. Также принципиально важным он назвал дополнение в ст.4, которая ранее устанавливала безусловный приоритет международных норм над национальными законами Казахстана. Отныне применяемые в Республике международные нормы, напротив, сами должны будут соответствовать требованиям нашего национального законодательства, и т.д.

Председатель «Ак жола» сообщил, что на следующем этапе конституционной реформы необходим пересмотр порядка 300 законов. В этой связи он напомнил, что с прошлого года в рабочих группах Мажилиса могут свободно принимать участие представители гражданского общества.

«Конституционная реформа дала возможности для демократизации государства по всей вертикали власти. А то, насколько мы сможем использовать эти возможности - зависит от каждого из нас» - подчеркнул А.Перуашев. Он привёл наглядный пример того, насколько глубокими могут оказаться такие перемены: в п.4 ст.87 порядок назначения или избрания местных акимов (за исключением акимов областей и городов республиканского значения), который раньше определялся Президентом, отныне должен быть установлен законом. Значит, в законодательстве появляется возможность выработать новые механизмы назначения акимов - считает депутат.

Азат Перуашев отметил, что поддерживает унитарный характер государства и назначение по вертикали не только акимов областей, Астаны и Алматы, но и акимов районов, с тем чтобы «исключить риски сепаратизма или появления «удельных князьков». В то же время, основой демократии является местное самоуправление в единых населённых пунктах. Сегодня акимы городов назначаются, а акимы сельских округов избираются вышестоящими районными маслихатами. Смысл же самоуправления в том, чтобы жители каждого конкретного населённого пункта самостоятельно определяли свои органы управления.

В связи с чем партия «Ак жол» подготовит предложения о введении в городах местного значения и сельских округах - прямых выборов акимов, на основе всеобщего и тайного голосования местного населения.

«Это только один пример того, какие возможности по демократизации государства и подотчётности власти будут раскрываться по мере дальнейшей реализации нынешней конституционной реформы», - отметил Азат Перуашев.