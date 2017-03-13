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Porsche превратит кроссовер Macan в электромобиль

13 марта 2017, 17:24

Готовящееся расширение линейки «зеленых» моделей Porsche связано с планами владеющего этой маркой концерна Volkswagen.


Porsche рассматривает возможность выпуска полностью электрической версии кроссовера Macan. Соответствующее заявление сделал директор по продажам и маркетингу компании Детлев фон Платен в интервью Reuters на проходящем сейчас в Женеве международном автосалоне. Топ-менеджер также сказал, что «вполне может себе представить» спорткары Porsche 911 и Cayman/Boxster с гибридным приводом, сочетающим бензиновый двигатель и электромотор.

Готовящееся расширение линейки «зеленых» моделей Porsche связано с планами владеющего этой маркой концерна Volkswagen: немцы борются с последствиями Дизельгейта и активно вкладываются в электрификацию транспорта. Впрочем, разговоры о переводе Macan и 911 на электротягу начались еще при прежнем боссе «Порше» Маттиасе Мюллере, который после «дизельного» скандала возглавил всю группу VW. Новый директор Porsche Оливер Блюм уже обещал, что гибридный Porsche 911 с возможностью подзарядки от сети появится в 2018 году.

Macan также изначально собирались сделать плагин-гибридом, а не стопроцентным электромобилем. Причем, как и в случае с 911, технически это станет возможным только после смены поколений: гибридный модуль, который Porsche использует в Cayenne и Panamera, для Macan и 911 слишком велик.

Флагманским электромобильным проектом Porsche остается четырехдверный спорткар J1, который построят к 2020 году на основе концепта Mission E. Сроки выхода Macan EV пока не определены, но уже сейчас понятно, что подобная модель могла бы отнять часть покупателей у Jaguar I-Pace.

Текст: Александр Орехов
Фото: Porsche

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