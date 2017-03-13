В Астане состоялось заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
13 марта 2017, 17:25
Заседание проходило под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Гульшары Абдыкаликовой.
На заседании были обсуждены подходы по дальнейшему совершенствованию международной стипендии «Болашак» в соответствии с задачами, обозначенными в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Госсекретарь подчеркнула, что достижение поставленных целей во многом зависит от качества образования. Поэтому совершенствование программы будет способствовать повышению конкурентоспособности человеческого капитала страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Г.Абдыкаликова отметила, что именно с этой целью была создана Рабочая группа, в которую вошли представители заинтересованных госорганов, эксперты в сфере современного международного образования и выпускники программы «Болашак». Ею выработаны предложения с учетом приоритетов, определенных в Стратегии «Казахстан-2050», Плане нации «100 конкретных шагов».
В ходе заседания были обсуждены предложения Рабочей группы.
Дальнейшее совершенствование стипендии «Болашак» видится по трем направлениям:
1) определение и усиление роли стипендии в соответствии со стратегическими задачами на пути к глобальной конкурентоспособности человеческого капитала;
2) формирование новых подходов отбора стипендиатов;
3) усиление реализации потенциала выпускников.
В целях обеспечения устойчивого развития страны и повышения ее глобальной конкурентоспособности в долгосрочной перспективе требуется вложение инвестиций в высококлассное образование молодежи. Совершенствование подходов реализации программы будет заключаться в совершенствовании критериев и системы отбора претендентов, направленных на выявление текущего и перспективного потенциала кандидатов, определение приоритетных направлений обучения и пересмотр критериев к зарубежным вузам.
Предложения Рабочей группы направлены для дальнейшей проработки в Правительство Республики Казахстан.
Фото с сайта proekt-obk.com
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