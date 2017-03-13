В Астане состоялось заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом

На заседании были обсуждены подходы по дальнейшему совершенствованию международной стипендии «Болашак» в соответствии с задачами, обозначенными в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Госсекретарь подчеркнула, что достижение поставленных целей во многом зависит от качества образования. Поэтому совершенствование программы будет способствовать повышению конкурентоспособности человеческого капитала страны, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.





Г.Абдыкаликова отметила, что именно с этой целью была создана Рабочая группа, в которую вошли представители заинтересованных госорганов, эксперты в сфере современного международного образования и выпускники программы «Болашак». Ею выработаны предложения с учетом приоритетов, определенных в Стратегии «Казахстан-2050», Плане нации «100 конкретных шагов».





В ходе заседания были обсуждены предложения Рабочей группы.





Дальнейшее совершенствование стипендии «Болашак» видится по трем направлениям:





1) определение и усиление роли стипендии в соответствии со стратегическими задачами на пути к глобальной конкурентоспособности человеческого капитала;

2) формирование новых подходов отбора стипендиатов;

3) усиление реализации потенциала выпускников.





В целях обеспечения устойчивого развития страны и повышения ее глобальной конкурентоспособности в долгосрочной перспективе требуется вложение инвестиций в высококлассное образование молодежи. Совершенствование подходов реализации программы будет заключаться в совершенствовании критериев и системы отбора претендентов, направленных на выявление текущего и перспективного потенциала кандидатов, определение приоритетных направлений обучения и пересмотр критериев к зарубежным вузам.





Предложения Рабочей группы направлены для дальнейшей проработки в Правительство Республики Казахстан.



