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Д.Абаев: Реклама в СМИ средств женской гигиены и средств контрацепции не запрещается

13 марта 2017, 17:31

Некая Айнур Солтанкулова разместила гневное обращение в блоге министра Даурена Абаева о запрете рекламы.


Казахстанка пожаловалась министру информации и коммуникаций РК на телевизионные ролики, которые рекламируют прокладки и презервативы.

Некая Айнур Солтанкулова разместила обращение в блоге министра Даурена Абаева

"Обращаюсь по поводу рекламы на каналах. Возможно ли исключить рекламы прокладок, презервативов — то, что смущает и ставит в неловкое положение членов семьи или гостей?" — написала гражданка в обращении.

В ответе Абаева отмечается, что согласно законодательству к числу запрещенной рекламы относятся рекламы алкоголя, заменителей грудного молока, табака, финансовых пирамид и прочее.

"Реклама в средствах массовой информации средств женской гигиены и средств контрацепции не запрещается законом Республики Казахстан "О рекламе", - написал Абаев.

В связи с этим принятие мер по запрету на распространение такой рекламы на телеканалах не представляется возможным, заключил министр.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Радио Азаттык

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