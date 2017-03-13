Д.Абаев: Реклама в СМИ средств женской гигиены и средств контрацепции не запрещается

Казахстанка пожаловалась министру информации и коммуникаций РК на телевизионные ролики, которые рекламируют прокладки и презервативы.

Некая Айнур Солтанкулова разместила обращение в блоге министра Даурена Абаева

"Обращаюсь по поводу рекламы на каналах. Возможно ли исключить рекламы прокладок, презервативов — то, что смущает и ставит в неловкое положение членов семьи или гостей?" — написала гражданка в обращении.





В ответе Абаева отмечается, что согласно законодательству к числу запрещенной рекламы относятся рекламы алкоголя, заменителей грудного молока, табака, финансовых пирамид и прочее.



