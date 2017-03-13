Внешнеторговая палата Казахстана стала членом Международной торговой палаты

Об этом объявила Всемирная Федерация Палат Международной торговой палаты.

Внешнеторговая палата Казахстана стала 76-ым членом международной гарантийной цепи International Chamber of Commerce (ATA ICC WCF). С 1 апреля текущего года в Казахстане начнет применяться система АТА.

Карнет АТА является стандартным международным таможенным документом, позволяющим беспошлинно ввезти, а также идентифицировать временно ввозимые товары и включает в себя действующую в международном обращении финансовую гарантию по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и сборов.

Карнет АТА экономит время и деньги Таможни и экспортеров, улучшает надежное и безопасное перемещение товаров через границы. Казахстан ратифицировал международную конвенцию о временном ввозе (конвенция Карнет АТА) Законом РК от 3 ноября 2010 года № 346-IV.

Одним из важных аспектов функционирования системы АТА является тот факт, что не все страны, ратифицировавшие международную конвенцию АТА, автоматически входят в систему АТА, и, соответственно, на их территории не могут выдаваться и приниматься таможней принципы Карнет АТА. Только после официального вступления страны посредством гарантирующей ассоциации, утвержденной национальным таможенным органом, в международную сеть национальных гарантирующих организаций Всемирной Федерации Палат государство считается официально включенным в международную сеть АТА.

Внешнеторговая палата Казахстана приступила к внедрению процедуры Карнет АТА в Казахстане в январе 2016 года и уже 1 февраля 2016 года. Комитет государственных доходов МФ РК направил в Секретариат Международной торговой палаты уведомление о признании Внешнеторговой палаты Казахстана гарантирующей и выдающей организацией по Карнет АТА.

По Карнет АТА допускается перемещение обширного перечня товаров, в который включены коммерческие образцы - драгоценностей и украшений, часов и кожаных изделий; товаров для ярмарок и выставок, выставочные кабины/стенды; предметы старины, картины и другие произведения искусства; профессиональное звуковое оборудование для телевидения, радиовещания и кинематографии, музыкальные инструменты и костюмы. А также оборудование для театра, механическое и электрооборудование, инженерии, хирургии, археологии и многое другое.

Необходимо отметить, что по Карнет ATA не перемещаются скоропортящиеся или потребляемые товары или товары для обработки или ремонта. В настоящее время Внешнеторговая палата Казахстана проводит разработку механизма выдачи Карнет АТА для полноценного применения данной системы в Казахстане.